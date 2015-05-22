"Виртуозы Москвы" выступят под звездным небом Планетария

Фото: mvco.ru

28 мая в Московском планетарии пройдет концерт Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы".

На концерте прозвучат произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы: "Времена года в Буэнос-Айресе", "История танго", сюита для скрипки с оркестром и четыре танго – Адьос Нониньо, Препаранс, Либертанго и Адьос.

Профессиональная игра музыкантов вкупе с необычным визуальным контентом – звездным небом – вызовет у посетителей необыкновенные ощущения погружения в фантазийную реальность.

Концерт пройдет без дирижера.

"Виртуозы Москвы" в этом сезоне отмечают 35-летие. Основатель, главный дирижер и художественный руководитель оркестра Владимир Спиваков собрал в оркестре лучших мастеров. И в составе "Виртуозов", и в качестве приглашенных солистов выступают музыканты высочайшего класса.