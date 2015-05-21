В Москву приедет легендарная Дебора Йорк

Фото: deborahyork.de

21 июня в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится долгожданный концерт одной из самых известных в мире исполнительниц музыки эпохи барокко – Деборы Йорк (Великобритания). Ее интерпретации музыки Баха считаются одними из лучших в мире.

Столичная публика помнит певицу по совместным работам с дирижером Теодором Курентзисом. В Большом зале консерватории она исполняла партию Амура в концертной версии оперы Глюка "Орфей и Эвридика".

Позже, по приглашению худрука Пермского оперного театра Йорк спела Белинду в записи "Дидоны и Энея" Перселла. Ее колоратурное сопрано покорило Ковент-Гарден, Карнеги-холл, Баварскую оперу и другие сцены мира. Обширная дискография певицы включает в себя более 40 записей, основная часть выпущена Deutsche Grammophon. Ее партия Энн Трулав в опере "Похождения повесы", записанной Джоном Элиотом Гардинером и Лондонским симфоническим оркестром, удостоена Грэмми.

В Москве Йорк выступит с программой, в которую войдут кантаты И.С. Баха, в том числе Jauchzet Gott in allen Landen. Во второй части программы прозвучат мотеты Вивальди.