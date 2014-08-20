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Культура

20 августа 2014, 17:54

На вечеринке электронной музыки Pravdub выступят Илья Рихтер и Алексей Образцов

концерты электронная музыка клуб Pravda

The Yoz. Фото: Страница Алексея Образцова "ВКонтакте"

21 августа в клубе Pravda состоится вечеринка электронной музыки Pravdub, на которой выступят Илья Рихтер, автор передачи "Рихтер FM" на "Серебряном дожде" и Алексей Образцов с живым сетом.

"Будет разная спокойная электроника. Рихтер будет играть сет, а мы с Зондой - лайв", - сообщил Образцов.

Илья Рихтер не очень любит публичность, у него нет профилей в соцсетях. При этом в своей программе он ставит красивую и редкую музыку, да и сам пишет загадочную и, пожалуй даже сказочную , электронику.

Алексей Образцов - московский композитор, на протяжении 20 лет работал аранжировщиком и руководителем ансамблей. На его счету электронные проекты "Рождественский Союз" (1985-1988 года), Deep Ocean (1994-1996 года),Beatoom (1998-2005 года), Lator (2004-2011 года), The Yoz (с 2011 года).

Начало – в 20.00, вход свободный.

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