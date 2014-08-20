День флага России отпразднуют в парке "Северное Тушино"

Парк "Северное Тушино". Фото: mosparks.ru/

День государственного флага России отпразднуют в парке "Северное Тушино" 24 августа. Посетителей ждет концерт на центральной сцене. В нем примут участие московские творческие коллективы и эстрадные исполнители.

Детей ждут творческие мастер-классы и кукольный театр. Также в рамках праздника проведут благотворительную акцию "Школьный портфель". На собранные средства планируют купить школьные портфели и канцелярские принадлежности для детей из центров социального обслуживания Москвы и Подмосковья.

"Бело-сине-красный флаг впервые появился на корабле "Орел", первом боевом корабле России, во время царствования Алексея Михайловича. В 1994 году правительство РФ объявило 22 августа Днем государственного флага России", - отметили организаторы праздника в парке "Северное Тушино".



Вход на мероприятие бесплатный.