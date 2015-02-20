Einstürzende Neubauten выступят в столице осенью

Фото: facebook.com/EinstuerzendeNeubauten

26 сентября группа Einstürzende Neubauten выступит в Yotaspace. Музыканты презентуют последний альбом Lament.

Напомним, изначально концерт Einstürzende Neubauten был намечен на 11 декабря 2014 года, но не состоялся из-за того, что участник коллектива Бликса Баргельд получил травму во время представления в Италии.

"Blixa Bargeld снова в строю!", - говорится в сообщении на сайте Yotaspace. Все билеты, купленные на декабрьский концерт, действительны на новую дату.

Начало - в 20.00, вход - от 2200 рублей.

Einstürzende Neubauten была основана в 1980 году и не меняла состав с конца 1990-х. Немцы могли много раз прекратить существование и уйти в бессрочный отпуск - то Бликса Баргельд работал с The Bad Seeds Ника Кейва, то желание отказаться от индустриального звучания. Группабыла основана в 1980 году и не меняла состав с конца 1990-х. Немцы могли много раз прекратить существование и уйти в бессрочный отпуск - то Бликса Баргельд работал с The Bad Seeds Ника Кейва, то желание отказаться от индустриального звучания. Однако музыканты не изменили звучанию, а бессменный лидер Баргельд расставил приоритеты и ушел из группы Кейва. В настоящее время артисты готовятся выпустить первый за семь лет альбом Lament.





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