Трансляция: лауреаты международных конкурсов играют на струнных в галерее

В субботу, 20 декабря, в галерее "На Песчаной" пройдёт концерт академической музыки "Pro et Contra". В концерте участвуют: Станислав Малышев (I скрипка), Инна Зильберман (II скрипка), Анна Бурчик (альт) и Ольга Калинова (виолончель). В программе: Эдисон Денисов, Джон Кейдж, Игорь Стравинский и Стив Райх. Исполняет струнный квартет "Студия новой музыки".

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.