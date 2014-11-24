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Культура

19 февраля, 14:37

Основатели клуба Monasterio устроят техно-ночь в Space Moscow

концерты техно Space Moscow Monasterio Chris Liebing Peter Van Hoesen Speedy J

Speedy J. Фото: facebook.com/djspeedyj

20 февраля основатели закрывшегося техно-клуба Monasterio устроят в Space Moscow долгожданную (первую из серии) вечеринку Monasterio Night. На техно-ночи выступят Chris Liebing, Speedy J, Peter Van Hoesen и Roman Lindau.

Chris Liebing (Крис Либинг) – отец основатель жанра schranz techno, рожденного 20 лет назад в виниловом магазине Франкфурта. За это время Крис был хэдлайнером Love Parade и Harthouse 100 Club Tour, получил титул лучшего диджея Германии и выпустил множество релизов на своем лейбле CLR. Крис – это олицетворение немецкой школы техно во всей его брутальности.

Speedy J (Йохем Паап) – легенда Роттердама, в начале девяностых повлиявший на техно-саунд Детройта. Он причастен к тому, что техно стало музыкой интеллектуальной Европы. Йохем издал пластинки на лейбле "Plus 8" Ричи Хоутина и на всемирно известном WARP. Помимо продюсерской работы Speedy J курирует собственный лейбл Electric Deluxe, которому уже шесть лет. В этом году на нем выпустились Vatican Shadow, AnD, Black Asteroid и Jeff Derringer.

Peter Van Hoesen – диджей, продюсер, звукорежиссер и композитор современного театрального танца родом из Брюсселя. Уже более 20 лет он сочетает в своем творчестве самые разные музыкальные идеи и импровизирует прямо на сцене. Помимо релизов на собственных лейблах Time To Express и Foton, Петер издавался на Ostgut Ton, CLR, Hotflush, Token. В этом году Петер выпустил две пластинки – Outlands и Call & Response, где техно-саунд переплетается с абстрактной электроникой.

Roman Lindau – аналоговый аудиофил, продюсер и диджей из Германии. Совмещает тяжелый техно-саунда с глубоким дабом. Роман – частый гость культового берлинского клуба Berghain, регулярно выступает по всей Европе и не исчезает из топов диджеев Deep, Ben Klock, Marcel Dettmann и Levon Vincent.

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Chris Liebing - CLR Podcast 300. (24.11.2014.) by Chris Liebing - Clr - Madness on Mixcloud

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Также в эту ночь на сцену выйдут:
  • омский продюсер и диджей Unbalance;
  • резидент Monasterio из Греции Stef Mendesidis;
  • московский дуэт Doyeq (Сергей Куликов и Виталий Брагин, LIVE);
  • столичный коллекционер электронной музыки Technorev;
  • продюсеры и диджеи Dsane и Alexander Efimov aka Gasitel.

Начало – в 23.00, вход – от 1000 рублей.

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