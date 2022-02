Концертные агентства повышают цены на билеты

Die Antwoord. Фото: страница группы на Facebook

Цена на билеты на все концерты иностранных артистов, организованные агентством "Мельница", повысятся на 10-15 процентов. Приобрести билеты по старым ценам можно до 22 декабря.

"Самый быстрый и удобный способ избежать повышения цены – это приобрести билет до указанной даты", - отмечает "Мельница" на своей странице во "ВКонтакте".

"Мельница" в будущем году планирует привезти в Москву группы Die Antwoord (31 января, Stadium Live), 30 Seconds To Mars (20 марта, "Олимпийский"), System of a Downn (20 апреля, "Олимпийский"), Enter Shikari (29 мая, Ray Just Arena), Muse на фестивале Park Live (19 июня, "Открытие Арена"), Rise Against (29 июня, Ray Just Arena), Placebo (4 июля, "Зеленый театр" Парка Горького).

Приобрести билеты на концерты можно здесь.

Ранее, 15 декабря, цены на билеты на 20 процентов повысило концертное агентство T.C.I. Напомним, что оно в будущем году собирается привезти к нам Робби Уильямса (12 апреля, "Олимпийский") и Ника Кейва (25 мая, "Крокус Сити Холл").

Подобные действия со стороны концертных агентств, вероятно, связаны с ослаблением рубля по отношению к доллару и евро. Компании, которые платят зарубежным артистам гонорары в иностранной валюте, могут нести убытки.