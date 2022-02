Концерты недели от Александра В. Волкова: Marksheider Kunst и Billy's Band

Patrick Bebelaar. Фото: kozlovclub.ru

Немецкий пианист Patrick Bebelaar и вибрафонист Владимир Голоухов, органный концерт по "Маленькому принцу", "алкоджаз" от Billy's Band и кубинские мотивы Marksheider Kunst. Обозреватель M24.ru Александр В. Волков выбрал интересные концерты этой недели.

Patrick Bebelaar (ФРГ) / Владимир Голоухов (Россия)



концерт-презентация альбома "Высоко в облаках"

Наш рынок постепенно привыкает к самым изысканным коллаборациям, в которых участвуют наши лучшие музыканты. Немецкий пианист Patrick Bebelaar, резидент легендарного джазового лейбла MPS, совместно с русским вибрафонистом Владимиром Голоуховым (лидером популярной инструментальной группы Pervoe Solnze) представят альбом "Высоко в облаках", записанный на MPS(HGBS)-studio и выпущенный Издательством ArtBeat Music при поддержке Валерия Косолапова (компания World JAM). Музыканты – опытнейшие и яркие, проявили безупречное взаимодействие и изобретательность.

Дата/время: 18 февраля, 20:00 Место: Клуб Алексея Козлова Вход: от 300 рублей



Олег Погудин в программе "За столом семи морей..."

Погудин – артист удивительный для нашего времени и своего поколения. Он словно унаследовал умение и харизму звезд прошлых эпох, ощущение классичности и стильности. У него необыкновенной красоты голос и уникальная для нашего времени проникновенность исполнения, вкус и обаяние, поэтичность и интеллигентность.

Он поет романсы, народные песни, песни Великой Отечественной Войны, советские лирические песни, европейское песни на английском, французском, итальянском, немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском, украинском языках, песни Вертинского, Лещенко, Окуджавы, песнопения Иеромонаха Романа.

Дата/время: 19 февраля, 19.00 Место: Театр Эстрады



Константин Никольский

Никольский играл в легенданых составах "Атланты", "Цветы", "Воскресение". "Фестиваль", "Зеркало мира". Он написал несколько песен-гимнов поколения: "Музыкант", "Ночная птица", "Я сам из тех…", "Один взгляд назад", "Мой друг художник и поэт", "Птицы белые мои", "От любви к любви", "Прошедший день", "Я бреду по бездорожью". Их он и будет исполнять, их и будет ждать публика. Так что в этот вечер ожидается "исполнение желаний и сбыча мечт".

Дата/время: 20 февраля, 20.00 Место: "Известия Холл" Вход: от 1100 рублей



Markscheider Kunst

Легендарный и веселый питерский бэнд много играет в Европе – разогревает суперзвезд "Ману Чао" и The Skatalites. В России команда презентует новый альбом "Утопия", который поднялся до четвертого места World Music Charts Europe в Германии. "Маркшейдеры" везут к нам ритмы Кубы и Ямайки, Карибов, Гавайев и Африкиа.

Дата/время: 20 февраля, 21.00 Место: Клуб ArteFAQ Вход: от 700 рублей



Татевик Оганесян/Datevik Hovanesian

Из сценических прозвищ замечательной певицы мы вспомнит то, которое наиболее соответствует ее карьере – "Леди Джаз Советского Союза". Татевик Оганесян ярко сверкнула на джазовой сцене СССР в 80-х годах, выпустила отличный альбом, стала восходящей звездой и… исчезла. Ее второй родиной стали США, где, по словам певицы, "быть джазовым музыкантом – уже вызов".

Татевик стала звездой, делила одну сцену с гигантами мирового джаза – Майлзом Дэвисом, Рэем Чарльзом, Оскаром Питерсоном, Бетти Картер, Кармен Макрай и другими. Ее карьера - один из редких примеров успеха экс-советских музыкантов в Штатах. Музыканты, которые сыграют с Оганесян: пианист Donald Albanese, барабанщик David Meade и басист Joe Fitzgerald.

Дата/время: 20 февраля, 20.00 Место: НИТУ МИСиС Вход: от 1500 рублей



Billy`s Band

презентация альбома "In Rock"

Популярная питерская группа вдруг вспомнила, что вовсе не играет рок! Не зря ее стиль определяется то как "романтический алкоджаз", то как – "похоронный диксиленд с бесконечным хэппи-эндом". Теперь Billy`s Band решила выпустить настоящий рок-альбом, для чего позаимствовала название у классиков жанра, а материал собрала со всей своей истории - из ауттейков и излишеств, которые казались слишком "роковыми", и потому не вошли в предыдущие альбомы.

Команда выделяется уже тем, что она чуть ли не единственная в стране, кто при таком уровне известности, соответствует модной модели DIY (Do It Yourself) - музыканты сами выступают и как звукооператоры, и как дизайнеры, своими силами распространяют записи, не зная, что такое выпускающий лейбл или продюсер. Надо надеяться что аппаратуру и кофе в студию им хотя бы приносят.

Что получилось у Билли Новика и его команды предугадывать не возьмемся, но отметим, что группа не чужда иронии и даже графомании – источники насчитывают до 20 альбомов коллектива. По сути же это не так важно – важны личные качества музыкантов, их апломб, напор и оригинальность.

Не станем углубляться в стилистические лабиринты. Джаз – так джаз, рок – так рок – артистам виднее. Оказывается, что музыканты всегда хотели быть рокерами, и их беспокоили соответствующие амбиции. Можно ли стать "рокерами" вот так – по заказу – ответ скоро мы узнаем. Шутки шутками, но в "Известия Hall" будет жестко и громко.

Дата/время: 21 февраля, 20.00 Место: "Известия Hall" Вход: от 1200 рублей



Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц"

органный концерт

Любимая поколениями книга Сент-Экзюпери - возвышенная, романтичная и позитивная в этот вечер будет изложена мастером художественного слова Народной артисткой России Ольгой Пашковой и проиллюбстрирована музыкой И. С. Баха, Ф. Боельмана, Э.Л.Уэббера, органистами Всеволодом Балыбердиным и Арсением Иорданиди и Женским хором "Весна" (художественный руководитель и дирижер Елена Кальченко).

Дата/время: 21 февраля, 16.00 Место: Собор Святых Петра и Павла Вход: от 500 рублей





Александр В. Волков