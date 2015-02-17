Хранители старинных клавиш: Как живет "Приют роялей"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Одно пианино с потрескавшимся корпусом, другое - без ножек, третье - со сломанной крышкой. Сегодня старинные музыкальные инструменты, изготовленные более ста лет назад, почти никому не нужны - люди банально не знают, где (да и зачем) их хранить. Так пианино и рояли, помогавшие оттачивать мастерство музыкантам позапрошлого века, оказываются на помойке.

Мы отправились в "Приют роялей" - место, куда берут на сохранение старинные клавишные инструменты, находящиеся на грани исчезновения. Инициатор проекта музыкант Петр Айду рассказал нам, как "житель" его "Приюта" помог создать реплику фортепиано Бетховена, отчего все современные пианино и рояли похожи друг на друга и почему не всякий старинный инструмент стоит реставрировать.

"Приют роялей", чьим инициатором и идейным вдохновителем является музыкант Петр Айду, существует уже несколько лет. Цель проекта – не дать кануть в лету старинным клавишным инструментам, которые все чаще оказываются на помойке. "Приют роялей", чьим инициатором и идейным вдохновителем является музыкант Петр Айду, существует уже несколько лет. Цель проекта – не дать кануть в лету старинным клавишным инструментам, которые все чаще оказываются на помойке. Раньше рояли и пианино, которые Петр спасал от гибели, были "раскиданы" по квартирам его друзей. Потом проектом заинтересовался генеральный директор компании "Алмазный мир" Сергей Улин, который выделил "Приюту" просторное помещение на Смольной, 12. Сам Петр Айду, впрочем, говорит, что является скорее продолжателем, чем начинателем "приютного" дела: старинные инструменты собирал также пианист Алексей Любимов, у которого Петр был аспирантом в Московской консерватории. Айду же развил идею. В конце декабря "Приют роялей" запустил краудфандинговую кампанию на "Планете". Петр говорит, что собранные средства планируется потратить на транспортировку новых фортепиано в "Приют" - это не такое уж и дешевое удовольствие (одна перевозка стоит около 10 тысяч рублей).



Кто "живет" в "Приюте роялей"

Петр Айду. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Представьте себе самый обычный приют. Вы будете держать там человека, который здоров, бодр и молод? Инструмент либо работает – и тогда ему необходимо обслуживание, либо не работает – значит, его просто нужно хранить в человеческих условиях. Причем почти в буквальном смысле: нужно, чтобы была нормальная температура воздуха, чтобы не дуло из окна и не припекало батареей.

У нас "живут" самые разные инструменты: какие-то были изготовлены в России, какие-то – в Германии, какие-то – в Англии и так далее. Действующими являются всего два. Один мы недавно отреставрировали, другой просто достался в очень хорошем состоянии.

Некоторые обитатели "Приюта" принадлежат людям, которые хотят их когда-нибудь забрать, некоторые – тем, которые забирать не хотят. Мы рады хранить любые фортепиано.

У нас имеются и куски инструментов – к примеру, крышка от рояля или корпус. Такие детали, как правило, "перепадают" от каких-нибудь мастерских, выбрасывающих ненужное. Не могу сказать, что я специально охочусь за ножками от роялей. Просто так получается, что они попадают в руки. К примеру, как-то раз из одной музыкальной школы выбросили старинный рояль, довольно хороший. Распилили на части и выкинули в мусорный контейнер.

Когда я нарисовался с предложением его забрать, к сожалению, было уже поздно. Мне говорят: "Ой, уже почти все увезли, так, осталось что-то, хотите – заберите". Вот я и забрал какие-то детали".

Зачем нужен "Приют роялей"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Эта история началась, когда я искал инструмент для себя – чтобы просто на нем играть. Современные фортепиано не удовлетворяют потребностей современного пианиста. И мне нужен был старинный инструмент.

В какой-то момент я осознал, что сложилась катастрофическая ситуация: фортепиано пропадают, их выбрасывают, они никому не нужны. Никто не хочет хранить инструменты просто так, потому что они громоздкие, разваливаются и так далее.

Тогда я и решил организовать "Приют", в котором инструменты смогут храниться.

Истории о том, кому принадлежали раньше фортепиано, которые оказались у нас, я никогда пунктуально не собирал. Может, отчасти из-за недостатка времени: я не архивариус, мне сложно заниматься подобными вещами".

Может ли в "Приют" попасть советское пианино

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Какое из старых фортепиано может попасть в приют? В принципе любое, даже изготовленное на фабрике "Красный Октябрь" - среди ее продукции попадались очень неплохие инструменты. Но все же мы больше ориентированы на дореволюционную культуру.

Это не значит, что все созданное после 1918 года мы выбрасываем на помойку. Но все же качество, допустим, пианино "Лирика" довольно низкое. Кроме того, их в стране очень много. А возможности нашего "Приюта" ограничены, мы не можем приютить всех. Хотя у нас есть, к примеру, пианино "Аккорд", которое один знакомый очень просил сохранить.

Именно революция с последовавшей за ней в 1918 году национализацией является точкой невозврата. Все-таки игра на фортепиано была частью дворянской культуры. Это не пролетарский инструмент.

Люди недооценивали, как мне кажется, собственное производство, которое на самом деле было колоссальным: в Петербурге в течение XIX века было 300 фабрик. Невообразимое количество.

Конечно, некоторые фабрики формально, вялотекущим образом, продолжали жить и после революции. Тот же "Красный Октябрь", который до этого был фабрикой Беккера – самой знаменитой российской фабрикой, между прочим, –закрылся только в 1990-х. А полностью производство фортепиано в нашей стране прекратилось вообще только несколько лет назад.

И все же разница между дореволюционными и советскими инструментами, конечно, огромная".

Самый старый рояль "Приюта"

Brodwood 1820 года. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Парадокс: самый старый наш инструмент является одновременно еще и самым новым. Это рояль Brodwood: он был изготовлен в 1820 году, а недавно мы отреставрировали его в Бельгии (инструмент полностью разобрали и потом собрали заново).

28 февраля в "Приюте роялей" состоится концерт, Петр Айду будет играть на этом самом инструменте - Brodwood 1820 года. Попасть на концерт можно, приняв участие в краудфандинговом проекте на

28 февраля в "Приюте роялей" состоится концерт, Петр Айду будет играть на этом самом инструменте - Brodwood 1820 года. Попасть на концерт можно, приняв участие в краудфандинговом проекте на "Планете"



Кстати, именно такой рояль был у Бетховена – он хранится сейчас в Венгерском национальном музее в Будапеште. Инструмент в свое время приобрел Франц Лист, который всю жизнь держал фортепиано у себя дома, а потом передал в музей.

Лист был одним из тех, кто стоял у истоков культа Бетховена. Он также собирал деньги на его памятник.

Тот мастер, который в Бельгии реставрировал наш Brodwood, использовал инструмент для создания первой в истории копии бетховенского рояля (он сделал ее в двух экземплярах). Так что наш рояль стал важным звеном в этой работе. Теперь его уже с натяжкой можно назвать членом приюта, ведь он стал настоящей рабочей лошадью.

На мой взгляд, впрочем, для нас сегодня гораздо важнее, что сам инструмент представляет собой, а не кто за ним когда-то сидел. Может быть, на нашем рояле Brodwood играл какой-нибудь знаменитый человек – я не знаю. Меня мало волнует, кто касался его клавиш – Михаил Глинка или какая-нибудь никому неизвестная студентка консерватории. Важно другое: где был сделан этот инструмент, каким мастером, для какой музыки он подходит".

Какие еще интересные инструменты есть в "Приюте"

Петр Айду опирается на пианино, изготовленное в Байройте. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"У нас "живут" два инструмента марки "Вирт", изготовленные в XIX веке в Петербурге. Знаменитая была марка, считалась лучшей в то время в России. Один из инструментов принадлежит мне, другой - пианисту Алексею Любимову.

А недавно грузчики везли мне очень красивое резное пианино, которое приехало в "Приют" из Нижнего Новгорода. Сделано в городе Байройте, знаменитом тем, что там жил композитор Рихард Вагнер. Оно и само, наверное, как раз приблизительно вагнеровских времен. Так вот, приезжают грузчики и говорят: "Зачем тебе этот мусор? Мы вчера точно такое же выкинули".

Сейчас вообще пошла волна выбрасывания пианино (рояли все уже выбросили, а пианино еще нет). Им перевалило за 100-150 лет, начали разваливаться. Вот люди и не знают, что с ними делать".

Почему реставрировать старинное фортепиано тяжело

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Мне, к сожалению, пока не удалось найти адекватных реставраторов старинных фортепиано в нашей стране. Связано это, думаю, с отсутствием производства: для того чтобы иметь возможность грамотно реставрировать старые инструменты, нужно уметь их изготавливать. А плохой ремонт уничтожает исторический артефакт.

Реставрация инструмента – это не только ремесленный, но еще и интеллектуальный труд. Множество элементов влияет на то, как инструмент будет звучать, и каждый из них нужно уметь учитывать. А источников соответствующей информации у нас практически нет – тяжело найти даже в интернете.

Кстати, далеко не каждого обитателя "Приюта" я мечтаю восстановить. Любая реставрация, какой бы хорошей она ни была, все равно преобразует инструмент, делает его современным. В нем появляются новые детали - взамен устаревших и недействующих. А некоторые фортепиано хочется сохранить просто как артефакты".

Как фортепиано стали одинаковыми

Фото: m24ru/Владимир Яроцкий

"Раньше все фортепиано были совершенно разными – не только по дизайну, но по звуку можно было отличить страну изготовления, фабрику, может, даже конкретного мастера. Однако к концу XIX века инструменты начали приходить к более-менее стандартному виду.

Современные инструменты друг от друга ничем не отличаются. Они одинаковые. Видимо, именно к этому все и стремились – хотели, чтобы пианист, приезжая в любую точку мира и садясь за фортепиано, точно знал, как будет функционировать инструмент. Идея сама по себе, конечно, неплохая, но в итоге она приводит к смерти музыкальной индивидуальности.

Именно поэтому сейчас начинается движение в обратную сторону: делаются реставрации, реплики старых роялей.

Еще в 1960-х среди музыкантов появились те, кто гордо называл себя аутентистами. Они считали, что музыку Баха нужно играть на клавесине, а не на рояле, например. Но на сегодняшний день это уже никакой не андеграунд – скорее, мейнстрим. Редко где можно услышать исполнение произведения, которое музыкант не старается приблизить к исторически достоверному".

Коллекционеры фортепиано

Петр Айду. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Есть, наверное, в нашей стране коллекционеры, которые покупают старинные фортепиано и тем самым сохраняют инструменты для потомков. Но в основном это, думаю, антиквары, которые, как правило, не имеют прямого отношения к музыке – они скорее занимаются бизнесом.

Я знаю, что коллекционеры есть в Европе. Лично знаком с человеком, который собрал несколько сотен клавесинов – в нашей стране это было бы невозможно, потому что их просто нет.

Этот коллекционер подарил половину собрания Гамбургскому музею и все равно остался при замке, который просто забит клавесинами. Но при этом он сам играет на инструменте – пусть непрофессионально, но все же".

Что будет с "Приютом роялей" дальше

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Примерно раз в месяц наш "Приют" обретает нового обитателя. Сейчас в общей сложности инструментов около 50-и. Скоро появятся еще два.

"Приюту роялей" не хватает некоторой каталогизации. Инструменты появляются у нас гораздо быстрее, чем в каком-либо государственном музее.

Мне очень хотелось бы каталогизировать наш "Приют". Эта идея должна стать основой нашей следующей краудфандинговой кампании.

Хочется расставить фортепиано по фабрикам, по географии. Чтобы английские стояли отдельно от российских, российские – отдельно от немецких. Тем более, инструментов действительно очень много, и "Приют" рискует превратиться в полный хаос.

Я не мечтаю просто собрать в "Приюте" как можно больше фортепиано. Мне бы, скорее, хотелось, чтобы "Приют" - как идея - размножился.

Было бы здорово, если бы кто-нибудь еще открыл собственный "Приют роялей", может быть, даже всего лишь с одним-единственным инструментом. К этому я всех и призываю".

Если вы хотите помочь "Приюту роялей", то посетите страничку

Если вы хотите помочь "Приюту роялей", то посетите страничку краудфандинговой кампании на "Планете".



Анна Теплицкая