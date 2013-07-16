День рождения барабанщика Олега Бутмана отметят концертом

Олег Бутман. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 18 июля, в Москве состоится праздничный концерт, приуроченный ко Дню рождения известного барабанщика Олега Бутмана. В программе запланированы выступления Даниила Крамера, Сергея Манукяна, Антона Баронина, Павла Чекмаковского и других артистов.

Олег Бутман родился 9 июля 1966 году. "Заболел" джазом в раннем детстве, играть учился вместе со своим старшим братом – саксофонистом Игорем Бутманом. В 15 лет Олега пригласили в рок-команду "Телевизор", а в 1983 году Бутмана-младшего позвал в свой коллектив джазмен Давид Голощекин.

Карьера музыканта шла в гору – Бутман выступал в аккомпанирующем составе американского саксофониста Ричи Коула, работал с Билли Тейлором, Птом Мэтини, Джоном Фэддисом.

Одним из нынешних проектов Олега является ансамбль Jazz Passion, гастролирующий по России и Европе. Бутман выступает в качестве музыканта и композитора. В числе прочих достижений – диск Butman Music, который был записан в 2009-м на одноименном лейбле. Пластинкастала совместной работой Бутмана, пианистки Натальи Смрновой и извесьтный нью-йоркских музыкантов.

Концерт пройдет в клубе "Дуровъ". Начало – в 20.00.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2