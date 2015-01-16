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Культура

16 января 2015, 19:52

В ЦДХ выступят племянник Эрика Клэптона и сын Джека Брюса

концерты музыканты Эрик Клэптон Джек Брюс

Фото: facebook.com/SonsOfCream

30 января в Центральном доме художника пройдет концерт памяти легенды блюза и рок-н-ролла Джека Брюса, который вместе с Эриком Клэптоном и Джинджером Бэйкером на протяжении почти пяти лет играл в британской группе Cream.

Можно будет услышать талантливую команду Songs of Cream, участниками которой являются племянник Клэптона Уилл Джонс (гитара, вокал) и сына Брюса Малкольм Брюс (гитара, бас, вокал).

Отметим, что сольные проекты потомков великих музыкантов заслужили множество престижных номинаций и наград, а проект Songs of Cream, созданный в 2013 году, уже успел объездить всю Великобританию, США и континентальную Европу.

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Программа будет состоять из трех частей: сначала Джонс и Брюс-младший представят собственное творчество при поддержке московских музыкантов, а затем вместе сыграют композиции в рамках проекта Songs of Cream.

Начало - в 19.00.

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