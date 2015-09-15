Дмитрий Юровский стал главным дирижером Новосибирского оперного театра

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Владимир Кехман, генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета принял в команду Дмитрия Юровского, представителя знаменитой дирижерской династии. Об этом сообщает официальный сайт театра.

Пресс-служба театра цитирует Юровского, принявшего предложение занять пост нового главного дирижера: "Мне, родившемуся в России музыканту, крайне важно заниматься любимым делом на Родине. Моя профессиональная деятельность в основном была связана с Европой и Америкой, но за несколько предыдущих сезонов я имел возможность убедиться в том, что в России есть все возможности для масштабных и высококачественных музыкально-театральных проектов. Сегодня Новосибирский театр оперы и балета — один из самых интересных и перспективных музыкальных театров страны. Быть здесь музыкальным руководителем и главным дирижером для меня огромная ответственность и большая честь. В настоящее время я знакомлюсь с общей творческой и административной ситуацией и вместе с директором театра Владимиром Кехманом веду подготовку предстоящего сезона. Так что можно считать, что к работе в театре я уже приступил".

С 1 января 2011 года Дмитрий Юровский является главным дирижером Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте. В сезоне 2011/2012 он стал главным дирижером Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Успешно выступает в России и за рубежом.

С симфоническими программами Дмитрий Юровский сотрудничал с такими оркестрами как Wiener Symphoniker (фестиваль в г. Брегенц), BBC Orchestra (Манчестер), Dresdner Philharmoniker, Hamburger Symphoniker, Шанхайский Филармонический оркестр, Резиденц-оркестр Гааги, Filarmonica Toscanini (Парма), Orquestra Sinfonica Portuguesa (Лиссабон), Оркестр RTE (Дублин), Санкт-Петербургский Филармонический оркестр, ГАСО имени Светланова. В 2010 году состоялся дебют Юровского в Государственном Академическом Большом Театре России, он поехал на гастроли с известной постановкой "Евгения Онегина", режиссер – Дмитрий Черняков. С этой постановкой Юровский выступил в Королевском театре в Ковент-Гардене (Лондон), Teatro Real (Мадрид) и на фестивале в Люцерне.