Шведский трип-хоп музыкант Джей-Джей Йохансон даст концерт на крыше

Джей-Джей Йохансон. Фото: jayjayjohanson.tumblr.com

18 июля на малой сцене крыши Artplay состоится концерт шведского музыканта Джей-Джей Йохансона. На своих последних пластинках Джей-Джей вернулся к чувственной стилистике ранних альбомов. В новых песнях чувствуется фирменное звучание трип-хопа и легкая меланхолия.

Йохансон не только пишет тексты, но и сам снимает себе клипы и рисует обложки к альбомам. Певцом он, кстати, стал далеко не сразу, потому что боялся выходить на сцену.

Джей-Джей Йохансон родом из шведского городка Тролльхеттан. Он с детства играл на пианино, кларнете и флейте, а с 14 лет начал играть на саксофоне и гитаре. В музыке Джей-Джея преобладает джаз и трип-хоп, а также печально-сентиментальный вокал.

Напомним, что Джей-Джей уже приезжал в столицу в марте. Тогда он презентовал девятую по счету пластинку под названием Cockroach.



Начало концерта – в 22.00, стоимость билетов – от 900 рублей.

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