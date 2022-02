Группа Limp Bizkit выступит в столице в конце октября

31 октября в Stadium Live состоится концерт нью-металлистов Limp Bizkit. Музыканты выступят в рамках тура Money Sucks Tour, намекая на его "антикризисность". Об этом сообщается на сайте концертного агентства TCI.

Российский тур - порядка 20 городов - приурочен к выходу долгожданного альбома группы Stampede of the Disco Elephants. Кроме того, в этом году Limp Bizkit отмечает 20-летие. Шоу обещает быть громким - музыканты везут с собой целый самолет оборудования и техники.

Добавим, не так давно группа презентовала сингл с будущего альбома - "Ready To Go", записанный совместно с рэпером Lil Wayne. Клип на песню посмотрели уже 10 миллионов пользователей.

Билеты поступят в продажу 1 февраля.

Группабыла основана в 1994 году и за свою творческую карьеру три раза номинировалась на "Грэмми". Всего было продано 40 миллионов копий пластинок. После выхода альбомов Significant Other и Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water поклонники стали покупать красные кепки точь-в-точь как у фронтмена Фреда Дарста.

Кстати, Significant Other стартовал на первой строчке Billboard. В первую неделю было продано почти 840 тысяч копий, и в итоге он достиг отметки в 16 миллионов копий.

Такие хиты Limp Bizkit, как Rollin’, Nookie, Break Stuff и My Generation до сих пор находятся в ротации радиостанций.