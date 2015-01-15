Группа Limp Bizkit выступит в столице в конце октября

Фред Дерст. Фото: M24.ru

31 октября в Stadium Live состоится концерт нью-металлистов Limp Bizkit. Музыканты выступят в рамках тура Money Sucks Tour, намекая на его "антикризисность". Об этом сообщается на сайте концертного агентства TCI.

Российский тур - порядка 20 городов - приурочен к выходу долгожданного альбома группы Stampede of the Disco Elephants. Кроме того, в этом году Limp Bizkit отмечает 20-летие. Шоу обещает быть громким - музыканты везут с собой целый самолет оборудования и техники.

Добавим, не так давно группа презентовала сингл с будущего альбома - "Ready To Go", записанный совместно с рэпером Lil Wayne. Клип на песню посмотрели уже 10 миллионов пользователей.

Билеты поступят в продажу 1 февраля.

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