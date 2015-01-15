Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

15 января 2015, 12:52

Группа Limp Bizkit выступит в столице в конце октября

концерты Stadium Live Limp Bizkit рэп-кор Money Sucks Tour нью-металл

Фред Дерст. Фото: M24.ru

31 октября в Stadium Live состоится концерт нью-металлистов Limp Bizkit. Музыканты выступят в рамках тура Money Sucks Tour, намекая на его "антикризисность". Об этом сообщается на сайте концертного агентства TCI.

Российский тур - порядка 20 городов - приурочен к выходу долгожданного альбома группы Stampede of the Disco Elephants. Кроме того, в этом году Limp Bizkit отмечает 20-летие. Шоу обещает быть громким - музыканты везут с собой целый самолет оборудования и техники.

Добавим, не так давно группа презентовала сингл с будущего альбома - "Ready To Go", записанный совместно с рэпером Lil Wayne. Клип на песню посмотрели уже 10 миллионов пользователей.

Билеты поступят в продажу 1 февраля.

[html][/html]

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году и за свою творческую карьеру три раза номинировалась на "Грэмми". Всего было продано 40 миллионов копий пластинок. После выхода альбомов Significant Other и Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water поклонники стали покупать красные кепки точь-в-точь как у фронтмена Фреда Дарста.

Кстати, Significant Other стартовал на первой строчке Billboard. В первую неделю было продано почти 840 тысяч копий, и в итоге он достиг отметки в 16 миллионов копий.

Такие хиты Limp Bizkit, как Rollin’, Nookie, Break Stuff и My Generation до сих пор находятся в ротации радиостанций.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать