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Культура

14 августа 2012, 17:02

Самый известный в мире японский барабанщик выступит в Москве

концерты Б2

Фото с сайта http://ru.yamaha.com

Самый известный в мире японский барабанщик Акира Джимбо выступит 19 августа в московском клубе Б2, говорится в пресс-релизе компании Yamaha.

Акира Джимбо – первый японский барабанщик, получивший мировое признание. Музыкант получил известность как участник квартета Casiopea, исполнявшего джаз-фьюжн. В 1989 году Акира основал коллектив Jimsaku. В настоящее время он участвует в ряде музыкальных проектов, а также постоянно гастролирует по всему миру с концертами.

Музыкант не перестает удивлять слушателей своей уникальной техникой игры на барабанах, сочетая ее с новейшими технологиями, отмечается в тексте.

Специальным гостем концерта станет один из самых успешных и востребованных барабанщиков России – Тим Иванов.

Начало концерта в 19.00. Клуб Б-2 находится на улице Большая Садовая, дом 8, корпус 1.

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