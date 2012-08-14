Самый известный в мире японский барабанщик выступит в Москве

Фото с сайта http://ru.yamaha.com
Самый известный в мире японский барабанщик Акира Джимбо выступит 19 августа в московском клубе Б2, говорится в пресс-релизе компании Yamaha.
Акира Джимбо – первый японский барабанщик, получивший мировое признание. Музыкант получил известность как участник квартета Casiopea, исполнявшего джаз-фьюжн. В 1989 году Акира основал коллектив Jimsaku. В настоящее время он участвует в ряде музыкальных проектов, а также постоянно гастролирует по всему миру с концертами.
Музыкант не перестает удивлять слушателей своей уникальной техникой игры на барабанах, сочетая ее с новейшими технологиями, отмечается в тексте.
Специальным гостем концерта станет один из самых успешных и востребованных барабанщиков России – Тим Иванов.
Начало концерта в 19.00. Клуб Б-2 находится на улице Большая Садовая, дом 8, корпус 1.