Москвичи составят программу Дня города

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жители Москвы сами составят программу мероприятий Дня города в 2017 году. Голосование уже началось на портале "Активный гражданин". Принять участие в референдуме можно на сайте или в мобильном приложении.

Горожан спросят, какие мероприятия прошлых праздников нужно повторить. В список вошли Общегородской день экскурсий и исторические квесты, фейерверки в парках, программы с участием благотворительных фондов, а также Детский день города.

Кроме того, москвичи смогут решить, какие концерты и встречи провести в торжественный день. Среди вариантов – концерты классической музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Участники также могут предложить свой вариант развлекательных мероприятий.