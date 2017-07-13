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13 июля 2017, 16:09

Культура

Москвичи составят программу Дня города

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жители Москвы сами составят программу мероприятий Дня города в 2017 году. Голосование уже началось на портале "Активный гражданин". Принять участие в референдуме можно на сайте или в мобильном приложении.

Горожан спросят, какие мероприятия прошлых праздников нужно повторить. В список вошли Общегородской день экскурсий и исторические квесты, фейерверки в парках, программы с участием благотворительных фондов, а также Детский день города.

Кроме того, москвичи смогут решить, какие концерты и встречи провести в торжественный день. Среди вариантов – концерты классической музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Участники также могут предложить свой вариант развлекательных мероприятий.

Осенью столица отметит свое 870-летие. Власти ведут активную подготовку к празднику. Концепцией юбилея станет русский авангард. Основные мероприятия запланированы на 9 и 10 сентября.

С 1 сентября в городе пройдет специальный фестиваль в рамках "Московских сезонов", приуроченный ко дню рождения столицы. Его лозунгом станет слоган "Москва – город, где создается история".

На память в честь торжества для москвичей и гостей столицы подготовили особую сувенирную продукцию с символикой юбилея столицы – футболки для мужчин и женщин, зонты и посудные наборы. В продажу поступят фирменные конфеты "Москва", в создании рецепта которого участвуют лучшие кондитеры города.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 10 миллионов человек.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
концерты праздник общество Активный гражданин голосование фестивали и праздники День города 2017

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