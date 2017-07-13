Москвичи составят программу Дня города

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Жители Москвы сами составят программу мероприятий Дня города в 2017 году. Голосование уже началось на портале "Активный гражданин". Принять участие в референдуме можно на сайте или в мобильном приложении.
Горожан спросят, какие мероприятия прошлых праздников нужно повторить. В список вошли Общегородской день экскурсий и исторические квесты, фейерверки в парках, программы с участием благотворительных фондов, а также Детский день города.
Кроме того, москвичи смогут решить, какие концерты и встречи провести в торжественный день. Среди вариантов – концерты классической музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Участники также могут предложить свой вариант развлекательных мероприятий.
С 1 сентября в городе пройдет специальный фестиваль в рамках "Московских сезонов", приуроченный ко дню рождения столицы. Его лозунгом станет слоган "Москва – город, где создается история".
На память в честь торжества для москвичей и гостей столицы подготовили особую сувенирную продукцию с символикой юбилея столицы – футболки для мужчин и женщин, зонты и посудные наборы. В продажу поступят фирменные конфеты "Москва", в создании рецепта которого участвуют лучшие кондитеры города.
Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 10 миллионов человек.