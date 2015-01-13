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Культура

13 января 2015, 17:23

Оперный певец Родион Погосов выступит в Московской консерватории

концерты опера Метрополитен Опера Московская консерватория

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Солист театра "Метрополитен-опера" Родион Погосов 24 января представит в большом зале Московской консерватории программу "Шедевры мировой оперы".

В исполнении Погосова прозвучат хиты мирового оперного репертуара: серенада и ария Дон Жуана Моцарта, каватина Валентина Гуно, ария Жермона, арии из опер Тома и Корнгольда, и знаменитая каватина Фигаро.

Родион Погосов выступит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Светланова.

Как отметили организаторы концерта, Родион Погосов с успехом выступал в "Метрополитен-опера" и Лос-Анджелесской опере (США), Королевской опере "Ковент Гарден" и Уэльской национальной опере (Великобритания), в Баварской и Гамбургской государственных операх (Германия), театрах в Палермо и Болоньи (Италия), в "Капитолии" в Тулузе и Театре Елисейских полей (Франция).

Погосов исполнял композиции вместе с Пласидо Доминго, Джойсом ди Донато, Рене Папе, Марселло Альваресом, Лоуренсом Браунли.

"Знаменитая постановка театра "Метрополитен-опера" "Так поступают все" Моцарта с участием Родиона в партии Гульельмо была показана в прямой трансляции в кинотеатрах по всему миру", - добавили в Московской консерватории.

Начало концерта в 19.00.

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