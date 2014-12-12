Суббота24: дизайн-бранч, квест в парке Горького и "Живая библиотека"

"Научные бои" на "Урбанфесте", дизайн-бранч на "Винзаводе", шестиметровая елка из конструктора Lego и еще 21 событие в субботу, 13 декабря.





10.00 – 18.00 Изучаем культуру английского завтрака

В Государственном историческом музее продолжается выставка "Английский завтрак в России. Конец XVIII – XIX век". Почувствовать всю прелесть культуры чаепития туманного Альбиона и узнать об интересном явлении англомании в России вам поможет музейная экспозиция. В ней представят заказные сервизы для императорских дворцов и павильонов, например царскосельской Дворцовой фермы, сервизы для среднего класса, посуда с эмблемой Московского английского клуба, фигурные кувшины "Тоби" и многое другое. Вещи разных материалов, фирм и стран наглядно покажут, как зарождалась и эволюционировала культура английского чаепития в России.

Место : Государственный исторический музей, Красная площадь, дом 1 : Государственный исторический музей, Красная площадь, дом 1 Цена: вход платный



Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

11.00 – 20.00 Идем в гости к Родченко и Степановой

В ГМИИ имени Пушкина проходит выставка "В гостях у Родченко и Степановой", приуроченная к 120-летию со дня рождения Варвары Федоровны Степановой, художницы и спутницы жизни знаменитого творца авангарда.

Экспозиция делится на девять частей, каждая из которых по-своему рассказывает о жизни и работе творческого тандема (Родченко и Степанова практически всегда работали вместе). В первом зале посетитель попадет в мастерскую художников, во втором узнает о преподавательской деятельности Родченко, в следующих комнатах – о дружбе семьи с Маяковским, участии в выставках, вкладе в искусство фотографии. Всего представлено около 250 экспонатов, в том числе личные вещи Родченко и Степановой.

Место : ГМИИ имени Пушкина, улица Волхонка, дом 12 : ГМИИ имени Пушкина, улица Волхонка, дом 12 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

11.00 – 19.00 Празднуем 90-летие "Мурзилки"

В Российской государственной детской библиотеке проходит выставка, посвященная 90-летию журнала "Мурзилка". Посетители смогут увидеть раритетные выпуски "Мурзилки", а также около 100 иллюстраций художников, печатавшихся в журнале в 1924–2014 годы. Большая часть работ – оригиналы. Здесь также представят книгу "Художники "Мурзилки". 1924–2013".

Место : Российская государственная детская библиотека, Калужская площадь, дом 1 : Российская государственная детская библиотека, Калужская площадь, дом 1 Цена: вход свободный



Фото: M24.ru/Александр Авилов

11.00 – 20.00 Ищем новогодние подарки на ярмарке в ЦДХ

В Центральном доме художника проходит традиционная рождественская ярмарка. На ней будут продаваться куклы ручной работы, керамика, батик, ювелирные украшения, картины и многие другие вещи, большинство из которых выполнены в ограниченном тираже или вовсе в одном экземпляре. На ярмарку приедут и сами мастера, так что шопинг можно будет дополнить беседой о прекрасном с автором понравившейся вещи.

Место : Центральный дом художника, улица Крымский Вал, дом 10 : Центральный дом художника, улица Крымский Вал, дом 10 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Игорь Иванко

11.00 – 20.00 Идем на выставку кукол и мишек

В Гостином Дворе в эти выходные проходит выставка кукол и мишек Тедди. Пожалуй, мечта любого ребенка и многих взрослых – увидеть одновременно более 50 тысяч игрушек. Среди экспонатов – собрание лошадок-качалок, коллекция европейских кукол самых известных мастеров, знаменитые мишки Тедди и портретная кукла "Царевна Ольга", которая выставляется впервые. На выставке будет создана отдельная экспозиция про моду для кукол, а также пройдет презентация Московского музея истории куклы.

Место : Гостиный Двор, улица Ильинка, дом 4 : Гостиный Двор, улица Ильинка, дом 4 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

12.00 Играем в квест в Парке Горького

В субботу Парк Горького приглашает на квест выходного дня "Кто ищет, тот всегда найдет", посвященный новогодним праздникам. Старт квеста – в полдень в летнем домике графа Орлова, маршрут игры охватит весь парк, Нескучный сад и Воробьевы горы. Командам предстоит исследовать памятники культуры и архитектуры, а также отгадывать каверзные вопросы о праздниках, карнавалах и фестивалях. Самые быстрые и умные получат призы от Деда Мороза и Снегурочки, а также станут героями сайта парка и его страниц в соцсетях.

Место : Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, улица Крымский Вал, дом 9 : Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, улица Крымский Вал, дом 9 Цена: вход платный, необходимо зарегистрировать команду, отправив письмо на почту history@park-gorkogo.com. В заявке указываются название команды, девиз, имя капитана, число участников и контактный телефон



Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

12.00 – 19.00 Строим елку из Lego

Грядущие выходные – последний шанс побывать на фестивале волшебных елок Lego, который пройдет в торгово-развлекательном центре "Рио". Гвоздем программы фестиваля станет сборка шестиметровой елки из 120 000 кубиков Lego. А для полного соблюдения новогодней тематики пройдет конкурс новогодних героев, на котором нужно будет слепить из знаменитого конструктора Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Также в программе – конкурс новогодних игрушек, мастер-классы "Собери и забери", на котором можно получить в подарок модель Lego, игры с большими мягкими кубиками в зоне для малышей и многое другое.

Место : ТРЦ "Рио", Ленинский проспект, дом 109 : ТРЦ "Рио", Ленинский проспект, дом 109 Цена: вход бесплатный



Фото: lego.com

12.00 – 16.00 Идем на дизайн-бранч

Центр современного искусства "Винзавод" приглашает побывать на новогоднем дизайн-бранче, в котором примут участие известные художники и декораторы. На мероприятии расскажут о тенденциях дизайна, трендах новогоднего декора и о том, как интересно украсить праздничный стол. Для гостей проведут воркшоп "Новогодний декор интерьера" и индивидуальные консультации, а также мастер-класс по изготовлению новогодних украшений от декоратора Елены Теплицкой.

Место : Центр современного искусства "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8, строение 6 : Центр современного искусства "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8, строение 6 Цена: вход бесплатный



Фото: winzavod.ru

12.00 Ведем детей на музыкальный квест

Центр экономии ресурсов приглашает детей в возрасте 8–14 лет познакомиться с музыкальными инструментами разных стран и народов. А чтобы это было еще интереснее, знакомство пройдет в форме квеста. Сначала инструменты будет необходимо отыскать на территории дизайн-завода "Флакон". После детям дадут задания на развитие чувства ритма и музыкальной памяти. Завершением игры станет выступление единым оркестром и изготовление собственного музыкального инструмента.

Место : Центр экономии ресурсов на дизайн-заводе "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 26 : Центр экономии ресурсов на дизайн-заводе "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 26 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Юлия Накошная

13.00 – 20.00 Читаем "живую библиотеку"

В рамках IV Московского урбанфорума командой марафона городских действий "Делай сам" будет представлен проект "Живые книги". Суть его состоит в том, что участникам предстоит зайти в библиотеку, в которой вместо книг – люди, представители социальных групп, профессий или убеждений, по поводу которых в обществе бытуют те или иные стереотипы. У "читателей" будет возможность поговорить с "книгами", задать им вопросы и узнать, как же на самом деле выглядит жизнь этих людей за пределами штампов. Ведь именно там находится все самое интересное.

Место : ЦВЗ "Манеж", Городская гостиная (зал Е), Манежная площадь, дом 1 : ЦВЗ "Манеж", Городская гостиная (зал Е), Манежная площадь, дом 1 Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru/Игорь Иванко

13.00 Учимся рисовать скетчи

Музей Москвы приглашает всех желающих на интенсив по скетчингу – созданию быстрых зарисовок. Натурой для творчества будет выступать Москва. "Выхватить" яркие черты улиц, парков и домов поможет выставка "Сахарная Москва", картины из которой станут примером, и художники проекта Draw your city/"Нарисуй свой город" – они окажутся ведущими мастер-класса. С помощью цветных красок, черных линеров и белой гуаши участники создадут скетчи с собственным видением города. Мастер-класс будет длиться около двух часов, начало в 13.00, 15.00 и 17.00.

Место : Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 : Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

13.00 Идем на экскурсию по метро

Музей архитектуры имени Щусева в эту субботу проведет экскурсию об архитектуре станций московского метро. На примере станций юго-востока города ("Пражская", "Зябликово", "Чертановская", "Марьино", "Орехово" и другие) экскурсанты проследят эволюцию архитектуры подземки и попытаются разобраться, с чем были связаны те или иные художественные решения, почему так разительно отличаются центральные и периферийные станции и как на подземке отражаются глобальные архитектурные тенденции.

Место : сбор группы – метро "Пражская", улица Красного Маяка : сбор группы – метро "Пражская", улица Красного Маяка Цена: вход платный, необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 690-05-51 или по e-mail: 6900551@muar.ru



Фото: M24.ru/Михаил Сипко

14.00 – 20.00 Изучаем чудеса науки

В центре дизайна Artplay пройдет благотворительный фестиваль "Чудеса науки". В программе – шоу "Магия электричества", выставка роботов и квадрокоптеров, объекты с дополненной реальностью, научные шоу и другие события. Гости смогут увидеть работы, сделанные на 3D-принтерах, поиграться с интерактивной тактильной стеной, увидеть больших роботов и модели микромира, познакомиться с транспортными средствами будущего.

Фестиваль – благотворительное мероприятие. В нем в качестве гостей примут участие 500 детей из детских домов. Каждый посетитель, заплатив за вход на фестиваль, отдаст деньги на оплату транспорта и питания для детей, а также на покупку им новогодних подарков.

Место : центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятинская улица, дом 10, строение 2, вход 2А : центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятинская улица, дом 10, строение 2, вход 2А Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Юлия Телегина

14.00 Становимся лицами Лианозовского парка

В Лианозовском парке будет проходить художественный проект-эксперимент "Парк в лицах". Профессиональные фотографы в течение трех часов будут снимать гостей парка. Это отличный повод погулять на свежем воздухе и получить портрет на фоне предновогодних елочек. А самые интересные работы позднее составят выставку "Парк в лицах".

Место : Лианозовский парк, улица Угличская, дом 13 : Лианозовский парк, улица Угличская, дом 13 Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru/Александр Горностаев

16.00 Идем на юбилейный фестиваль "Сталкер"

В выходные продолжит свою работу кинофестиваль "Сталкер" , в этом году отмечающий 20-летие. 13 декабря будут идти три конкурсных картины. В 16.00 начнется фильм "Я не вернусь" режиссера Ильмара Раага, в 18.00 – фильмы "Дурак" Юрия Быкова и "9 дней и одно утро" Веры Сторожевой. В фильмах рассказаны истории людей, переживающих внутренние споры, перерождения, искания.

Место : Центральный дом кинематографистов, большой зал, улица Васильевская, дом 13 : Центральный дом кинематографистов, большой зал, улица Васильевская, дом 13 Цена: вход бесплатный



Фото: m24.ru

18.00 Узнаем о нереализованных проектах-утопиях строительства Москвы

В "Читалкафе" пройдет лекция краеведа Александра Можаева "Несостоявшаяся Москва". Лектор расскажет об удивительных проектах, придуманных, но нереализованных, со времен Бориса Годунова до наших дней. Будет рассказано о дворцах Ивана Грозного, вариантах храма Христа Спасителя, проекте ликвидации Боровицкой горы и многих других интересных задумках, которые могли бы в корне изменить облик города.

Место :" Читалкафе", улица Жуковского, дом 4 :" Читалкафе", улица Жуковского, дом 4 Цена: вход платный



Фото: M24.ru

18.00 Смотрим фотовыставку и кино про спорт, горы и экстрим

Суббота – предпоследний день работы ежегодной выставки экстремальной спортивной фотографии Vertmir Extreme Photo 2014. На ней можно будет увидеть лучшие фотографии самых известных экстремальных фотографов, а также фильмы, так или иначе связанные со спортсменами, покоряющими склоны.

Выставка будет проходить с 11.00 до 22.00, с 18.00 начнутся мероприятия и показы. Откроет их слайд-шоу альпиниста, горного гида и фотографа Владимира Копылова "Ушба и другие легенды Кавказских гор".

Место : Московский центр дизайна "МОД Дизайн", Малый Конюшковский переулок, дом 2 : Московский центр дизайна "МОД Дизайн", Малый Конюшковский переулок, дом 2 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

18.00 – 24.00 Проводим ночь в Дарвиновском музее с мумией и залом старой Англии

Дарвиновский музей проводит акцию "Последняя ночь в музее". На входе в музей участники "Ночи" получают карту с вопросами и заданиями, ответы на которые нужно будет найти в залах музея. Но это окажется не так просто, как днем, ведь в музее поселятся необычные персонажи: в гардеробе гостей будет поджидать мумия, на этажах – привидения, в одном из залов откроется "портал" в Англию, а на верхнем этаже – Темная башня с гробницей фараона.

Место : Государственный Дарвиновский музей, улица Вавилова, дом 57 : Государственный Дарвиновский музей, улица Вавилова, дом 57 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

18.00 Слушаем современную детскую поэзию

В культурно-просветительском центре "Архэ" в эту субботу приглашают узнать, "из чего же, из чего же", как поется в детской песне, сделаны детские стихи. Какие жанры существуют, кто и про что пишет? На встрече прозвучат стихи современных детских поэтов: Бонифация (Германа Лукомникова), Артура Гиваргизова, Марины Бородицкой, Игоря Жукова. Кроме того, пройдет ярмарка-продажа детской литературы издательств "Самокат" и "Розовый жираф". Мероприятие проводится в рамках цикла лекций "Детская литература сегодня".

Место : культурно-просветительский центр "Архэ", улица Малая Пироговская, дом 29. : культурно-просветительский центр "Архэ", улица Малая Пироговская, дом 29. Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

18.00 Слушаем классику в Коломенском

В субботу в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет второй концерт цикла "Мастера XXI века". Прозвучат произведения Баха, Боккерини, Грига, Чайковского, Пьяццоллы и других известных композиторов. Исполнитель – солист Московской филармонии, заслуженный артист России виолончелист Кирилл Родин. Партию фортепиано исполняет Анна Вершинина.

Место : музей-заповедник "Коломенское", концертный зал "Театральная хоромина", проспект Андропова, дом 39/69 : музей-заповедник "Коломенское", концертный зал "Театральная хоромина", проспект Андропова, дом 39/69 Цена: вход платный



Фото: M24.ru/Юлия Накошная

19.00 Идем на медиаперформанс о тех, кто хочет сказать

Вечером Культурный центр ЗИЛ приглашает на перформанс "Хочу сказать!". Мероприятие стало победителем конкурса творческих проектов "Арт-резиденция ЗИЛ – 2014". Это эксперимент, который позволит включиться в процесс медиакоммуникации и наладить связь между людьми из разных миров. Одна из проблем, которую решает перформанс, – общение слышащих и слабослышащих людей. С помощью специальных технологий участники будут "переводить" слова в движения и вербализовать жесты. Художники, перформеры и слабослышащие люди, создавшие проект, надеются, что он поможет всем участникам лучше узнать себя, друг друга и свои возможности.

Место : Культурный центр ЗИЛ, улица Восточная, дом 4, корпус 1 : Культурный центр ЗИЛ, улица Восточная, дом 4, корпус 1 Цена: вход бесплатный, необходима регистрация



Фото: zilcc.ru

19.00 Смотрим фильм "Пианистка"

В субботу в культурном центре "Пунктум" покажут фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке "Пианистка", созданный на основе одноименного романа лауреата Нобелевской премии по литературе Эльфриды Елинек. Фильм о любви, музыке, культуре и легком безумии был отмечен призами Каннского фестиваля и другими наградами. В нем звучат прекрасные произведения классической музыки – Шуберта, Шумана, Бетховена.

Место : культурный центр "Пунктум", Тверская улица, дом 12, строение 2, 4 этаж : культурный центр "Пунктум", Тверская улица, дом 12, строение 2, 4 этаж Цена: вход платный



Фото: imdb.com

19.00 Идем на научные бои

В рамках IV Московского урбанистического форума в Манеже пройдет финал "Научных боев", проекта Политехнического музея и Правительства Москвы. "Бойцы" – молодые ученые, которым отводится всего 10 минут на то, чтобы рассказать о своем исследовании просто и интересно, используя самый простой реквизит и избегая сложных терминов.

13 декабря в Манеже будут соревноваться победители всех предыдущих боев, прошедших за полтора года. Здесь встретятся астрономы, биологи, физики, археологи и многие другие. Отличный способ в доступной и интересной форме узнать, чем живет современная наука.

Место : ЦВЗ "Манеж", Манежная площадь, дом 1 : ЦВЗ "Манеж", Манежная площадь, дом 1 Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru/Юлия Телегина

23.00 Поводим ночь в компании героев Миядзаки

А ближе к полуночи стоит заглянуть в антикафе "[Хорошая республика]", где пройдет показ мультфильмов Хаяо Миядзаки. На то, чтобы окунуться в удивительный мир, созданный японским аниматором, у вас будет вся ночь. В программе – "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо" и "Принцесса Мононокэ", мультфильмы. Эти ленты, с одной стороны, у всех на слуху, с другой – раз за разом подкупают своей самобытностью и красотой.

Место : антикафе-коворкинг "[Хорошая] республика", улица Мясницкая, дом 13, строение 20 : антикафе-коворкинг "[Хорошая] республика", улица Мясницкая, дом 13, строение 20 Цена: вход платный

