Джастин Бибер впервые выступит с концертами в России

Джастин Бибер. Фото: vesti.ru

Канадский певец Джастин Бибер впервые выступит в России. Его концерт пройдет в столичном СК "Олимпийский" 30 апреля 2013 года.

Джастин Бибер в настоящее время гастролирует по миру с туром Believe в поддержку одноименного альбома. Пластинка вышла в продажу в этом году и сразу дебютировала на втором месте Billboard Hot 100. За первую неделю было продано более 520 тысяч экземпляров.



Организаторы концерта сообщают, что шоу прибудет на 20 грузовиках, загруженных самыми последними техническими, звуковыми, видео- и световыми новинками. Ожидается, что канадский певец исполнит такие хиты, как "Baby", "Boyfriend", "One Time", "Somebody to Love" и "Never Say Never".



Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле RnB. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. В этом году он второй раз возглавил рейтинг самых влиятельных исполнителей моложе 21 года, составленный авторитетным музыкальным изданием Billboard.

Билеты на столичный концерт появятся в продаже в ближайший период времени. За 2 дня до концерта в столице России, Джастин Бибер выступит в Санкт-Петербурге на сцене СКК "Петербургский".