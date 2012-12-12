Группа "Пикник" сделает новогодний подарок московским фанатам

"Пикник". Фото: ИТАР-ТАСС

Одна из самых мистических рок-групп России "Пикник" выступит в пятницу в московском клубе Live Music Hall. Музыканты под предводительством Эдмунда Шклярского представят программу "Инкогнито". Начало концерта – в 20:00.

Стоит отметить, что последнее время "Пикник" гастролирует с новой программой – "Декаданс", поэтому "Инкогнито" станет новогодним подарком для московских зрителей.

Поклонники группы вечером 14 декабря смогут услышать в живом исполнении песни, не вошедшие в "Декаданс": "Клоун беспощадный", "Трилогия" и другие. На сцене прозвучат и старые, всеми любимые хиты, такие как "Египтянин" и "Королевство кривых".

Группа "Пикник" образовалась в 1981 году, название родилось на основе повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". В прошлом году команда праздновала 30-летие и по этому случаю отправилась в турне с программой "30 световых лет". За свою историю группа выпустила около 30 альбомов, при этом каждый концерт "Пикника" можно назвать событием. Харизма и фантазии Шклярского вместе с игрой музыкантов создают в залах атмосферу мистики и тайны.