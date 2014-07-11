Уличный битбоксер Dub FX презентует в столице новый альбом

Dub FX. Фото: Страница музыканта в Facebook
13 июля в "Главclub" выступит 31-летний австралийский музыкант Бенджамин Стэнфорд, более известный как Dub FX. В столицу Стэнфорд приедет с туром в поддержку нового альбома Theory of Harmony, который он писал в течение нескольких лет.
Уличный битбоксер Dub FX прославился тем, что добился всего без продюсеров, лейблов и других музыкантов. Он использует лишь свой голос, накладывая на него различные эффекты и создавая музыку в режиме реального времени.
Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1000 рублей.
Начав с выступлений в маленьком городке в Италии, где живет его мать, Бенджамин направился в Англию к друзьям, где он и стал Dub FX. Свои диски музыкант продает через MySpace или во время выступлений.
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