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Культура

11 июля 2014, 13:30

Уличный битбоксер Dub FX презентует в столице новый альбом

концерты битбокс ГлавClub Dub FX

Dub FX. Фото: Страница музыканта в Facebook

13 июля в "Главclub" выступит 31-летний австралийский музыкант Бенджамин Стэнфорд, более известный как Dub FX. В столицу Стэнфорд приедет с туром в поддержку нового альбома Theory of Harmony, который он писал в течение нескольких лет.

Уличный битбоксер Dub FX прославился тем, что добился всего без продюсеров, лейблов и других музыкантов. Он использует лишь свой голос, накладывая на него различные эффекты и создавая музыку в режиме реального времени.

Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1000 рублей.

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Бенджамин Стэнфорд начал свою музыкальную карьеру в регги-группе, а потом уже открыл для себя луп-станцию и начал экспериментировать с голосом, подключая к микрофону различные примочки. Он стал путешествовать с луп-станцией и набором примочек по миру, давая концерты на улице. Так сбылась его мечта.

Начав с выступлений в маленьком городке в Италии, где живет его мать, Бенджамин направился в Англию к друзьям, где он и стал Dub FX. Свои диски музыкант продает через MySpace или во время выступлений.

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