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Культура

10 декабря 2014, 15:44

10 спектаклей и концертов представят на Крещенском фестивале в "Новой Опере"

концерты культура дирижеры театральные постановки театр Новая опера фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

С 11 по 25 января в театре "Новая Опера" пройдет Крещенский фестиваль, посвященный профессии дирижера. В программе – десять спектаклей и концертов.

За пульт встанут главный дирижер театра Ян Латам-Кениг, Евгений Самойлов, Дмитрий Волосников, Валерий Крицков, Василий Валитов, Андрей Лебедев. Также управлять оркестром будут приглашенные дирижеры Фабио Мастранжело, Михаэль Гюттлер и Андрей Петренко.

"Премьера нынешнего сезона — опера Моцарта "Свадьба Фигаро" в постановке Алексея Вэйро — прозвучит под управлением Яна Латама-Кенига. Еще один раритет в концертном исполнении — опера "Жанна д’ Арк" Верди под управлением немецкого дирижера Михаэля Гюттлера", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Кроме того, фестивальная программа включает оперу "Князь Игорь" Бородина и "Богема" Пуччини.

Концертное исполнение оперы "Мазепа", вечер романсов в Зеркальном фойе и гала-концерт под управлением дирижеров "Новой Оперы" приурочены к 175-летию со дня рождения Чайковского.

В фестивале примут участие ведущие солисты, хор и оркестр "Новой Оперы".

Спектакли и концерты бесплатны.

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