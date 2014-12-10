Группа Arambolla завершит гастрольный тур в Москве

Фото: arambolla.com

Мультиинструментальная группа Arambolla завершит гастрольный тур по России концертом в Москве. Он состоится 14 декабря в центре "Открытый мир".

В своем творчестве музыканты сочетают этнические мотивы и современное звучание. Основной ритм в композициях Arambolla задает металлический барабан является hang drum, созданный в Швейцарии в 2000 году.

"В коллективе Arambolla на ханге играет человек с мировым именем – музыкант и путешественник Давид Сваруп. В созвучии с Давидом выступает Рой Смила – известный виртуоз древнего восточного струнного инструмента кяманчи. Завершает трио мастерская игра на гитаре и вокал от Офира Джей Рока", - сообщили организаторы концерта.

Дополнением к музыке Arambolla станут картины художника Валериуса. Мастер обещает сделать всем желающим креативный бодиарт, который светится в темноте. Добавим, что картины Валериуса украшают дома принцессы Нидерландов Беатрикс, музыкантов A-HA и жилище Санты в Лапландии.

Но и это еще не все. В рамках концерта Arambolla пройдет after-party с музыкантами.

Начало концерта в 18.00. Билеты можно купить на входе. Стоимость – от 1000 рублей. Вход для детей от 7 до 14 лет бесплатный.