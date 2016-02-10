Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2016, 16:26

Культура

В клубе "Китайский Летчик Джао Да" состоится юбилейный концерт Юлии Теуниковой

Фото: vk.com/Юлия Теуникова

10 февраля в клубе "Китайский Летчик Джао Да" состоится юбилейный концерт Юлии Теуниковой. Одна из самых интересных вокалисток рок-андеграунда последних десятилетий представит три новые песни, которые нигде и никогда не звучали. Также в рамках концерта состоится презентация видео на недавно записанную песню "Холодно". "Формат" группы "КоМПОзит" строг: принципиально прозвучит только то, что, по словам Теуниковой, "не принято у рукопожатной публики".

"Песня "Холодно" сочинилась прошлой зимой, и мы ее распевали все лето и осень. А когда пришла следующая зима, мы ее наконец-то записали и решили снять клип, в котором всем кайфово от того, что тут так холодно. По счастливой случайности в съемках клипа поучаствовала Юля Тузова со своей группой "Порт Июля," – говорит Юлия Теуникова про свою новую композицию.

Юлия Теуникова – московский музыкант, автор песен группы "КоМПОзит". Направление своей деятельности охарактеризовывает как "семплированный блюз". Некоторое время была участницей музыкального содружества "Даждь". Является членом Союза писателей Москвы.

[html][/html]
Видео: youtube / пользователь: Интернет-трансляции SBTG.RU

Ссылки по теме


концерты клубы Китайский Лётчик Джао Да

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика