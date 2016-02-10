Фото: vk.com/Юлия Теуникова

10 февраля в клубе "Китайский Летчик Джао Да" состоится юбилейный концерт Юлии Теуниковой. Одна из самых интересных вокалисток рок-андеграунда последних десятилетий представит три новые песни, которые нигде и никогда не звучали. Также в рамках концерта состоится презентация видео на недавно записанную песню "Холодно". "Формат" группы "КоМПОзит" строг: принципиально прозвучит только то, что, по словам Теуниковой, "не принято у рукопожатной публики".

"Песня "Холодно" сочинилась прошлой зимой, и мы ее распевали все лето и осень. А когда пришла следующая зима, мы ее наконец-то записали и решили снять клип, в котором всем кайфово от того, что тут так холодно. По счастливой случайности в съемках клипа поучаствовала Юля Тузова со своей группой "Порт Июля," – говорит Юлия Теуникова про свою новую композицию.

Юлия Теуникова – московский музыкант, автор песен группы "КоМПОзит". Направление своей деятельности охарактеризовывает как "семплированный блюз". Некоторое время была участницей музыкального содружества "Даждь". Является членом Союза писателей Москвы.



Видео: youtube / пользователь: Интернет-трансляции SBTG.RU