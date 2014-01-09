Супер Star-ый Новый год отпразднуют в парке "Северное Тушино"

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Посетители парка "Северное Тушино" 12 января отметят звездный супер Star-ый Новый год. В честь праздника организуют концерт с участием звезд и их двойников. Причем, зрители должны будут угадать, где настоящий артист, а где – пародист.

Также в программе – анимационная программа для детей и взрослых, новогодние мастер-классы: вырезание снежинок, раскрашивание объемного Деда Мороза.

"Кульминацией вечера станет концерт на главной сцене парка, в котором примут участие эпатажная исполнительница популярнейших композиций современности Вирка Серденько, молодая талантливая исполнительница Афродита с хитом "Валера" и другие", – рассказали организаторы праздника.

Начало мероприятия – в 15.00.