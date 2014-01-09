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09 января 2014, 14:05

Культура

Супер Star-ый Новый год отпразднуют в парке "Северное Тушино"

Фото: ИТАР-ТАСС

Посетители парка "Северное Тушино" 12 января отметят звездный супер Star-ый Новый год. В честь праздника организуют концерт с участием звезд и их двойников. Причем, зрители должны будут угадать, где настоящий артист, а где – пародист.

Также в программе – анимационная программа для детей и взрослых, новогодние мастер-классы: вырезание снежинок, раскрашивание объемного Деда Мороза.

"Кульминацией вечера станет концерт на главной сцене парка, в котором примут участие эпатажная исполнительница популярнейших композиций современности Вирка Серденько, молодая талантливая исполнительница Афродита с хитом "Валера" и другие", – рассказали организаторы праздника.

Начало мероприятия – в 15.00.

Сюжеты: Бесплатная Москва , Москва новогодняя , Новогодние праздники: куда пойти с ребенком
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