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Культура

08 декабря 2014, 12:09

Группа ДДТ выступит в Stadium Live

концерты музыканты Stadium Live ДДТ

Юрий Шевчук. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Группа ДДТ выступит в клубе Stadium Live 13 декабря. Музыканты во главе с Юрием Шевчуком представят новую концертную программу "Прозрачный".

Поклонников творчества ДДТ ждут концептуальный сет-лист, световые спецэффекты, продуманный видеоряд и живое исполнение композиций.

"Прозрачный" - это название альбома ДДТ, который вышел в мае 2014 года. На пластинке – песни в инди-стиле.

Презентация музыкальной программы "Прозрачный" впервые состоялась летом в "Зеленом театре". По просьбам поклонников музыканты решили повторить выступление, но уже на более масштабной сценической площадке.

"Зимний концерт в полной мере раскроет все нюансы музыкальной составляющей альбома "Прозрачный", которые, возможно, на открытом пространстве Зеленого Театра, прозвучали не достаточно внятно", - отметили организаторы концерта.

Начало концерта в 19.30. Билеты от 1400 до 10 000 рублей.

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