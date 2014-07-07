Человек-Паук, Тор и другие герои Marvel отправятся на живые гастроли

Фото: facebook.com/MarvelOnTour

Marvel собирается отправить своих героев на их первые настоящие – живые – гастроли. Этим летом Человек-Паук, Тор и два десятка других персонажей будут радовать публику семейными концертами. Правда, пока тур планируется только по США.

Супергеройские шоу, как ожидается, будут полны взрывов и батальных сцен. Marvel Universe Live! дебютирует 10 июля в Тампе (Флорида), а затем посетит еще 85 городов США, в том числе Нью-Йорк.

Поклонники комиксов впервые смогут прийти и посмотреть, как персонажи дерутся и борются со злом прямо перед самыми их глазами. Организаторы ожидают, что шоу понравится как взрослым фанатам Marvel, так и их детям.