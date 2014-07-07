Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

07 июля 2014, 12:37

Человек-Паук, Тор и другие герои Marvel отправятся на живые гастроли

концерты комиксы супергерои Marvel время с детьми жизнь в мире

Фото: facebook.com/MarvelOnTour

Marvel собирается отправить своих героев на их первые настоящие – живые – гастроли. Этим летом Человек-Паук, Тор и два десятка других персонажей будут радовать публику семейными концертами. Правда, пока тур планируется только по США.

Супергеройские шоу, как ожидается, будут полны взрывов и батальных сцен. Marvel Universe Live! дебютирует 10 июля в Тампе (Флорида), а затем посетит еще 85 городов США, в том числе Нью-Йорк.

Поклонники комиксов впервые смогут прийти и посмотреть, как персонажи дерутся и борются со злом прямо перед самыми их глазами. Организаторы ожидают, что шоу понравится как взрослым фанатам Marvel, так и их детям.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать