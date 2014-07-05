Про музыку: на "Русском поле" выступит хор Сретенского монастыря

Фото: рполе.рф

5 июля в рамках фестиваля "Русское поле" состоится выступление хора Сретенского монастыря. Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели смогут насладиться исключительно мужским вокалом - в монастырском хоре поют представители сильного пола.

Напомним, что 5 июля в Москве пройдет III Межрегиональный фестиваль славянской культуры "Русское поле". В этом году праздник посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.



Когда:

5 июля в 14.45

Кто: хор Сретенского монастыря

хор Сретенского монастыря

О чем: о религии

о религии Кому смотреть: тем, кто любит церковную православную музыку

Начало трансляции - в 14.45. Запись выступления будет выложена на сайте в ближайшие дни.



Трансляция завершена.