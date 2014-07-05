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Культура

05 июля 2014, 09:08

Про музыку: на "Русском поле" выступит хор Сретенского монастыря

концерты храмы трансляции выступления хоры Русское поле

Фото: рполе.рф

5 июля в рамках фестиваля "Русское поле" состоится выступление хора Сретенского монастыря. Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели смогут насладиться исключительно мужским вокалом - в монастырском хоре поют представители сильного пола.

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Напомним, что 5 июля в Москве пройдет III Межрегиональный фестиваль славянской культуры "Русское поле". В этом году праздник посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.


  • Когда:
    • 5 июля в 14.45
  • Кто: хор Сретенского монастыря

  • О чем:о религии
  • Кому смотреть: тем, кто любит церковную православную музыку

Начало трансляции - в 14.45. Запись выступления будет выложена на сайте в ближайшие дни.


Трансляция завершена.

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