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Культура

5 февраля, 13:15

На дне рождения Боба Марли выступят "Аддис Абеба", Botanic Project и Рома ВПР

концерты регги Боб Марли клуб RED Moscow reggae festival Рома ВПР Rapapam Аддис Абеба

Солист "Аддис Абеба" Дмитрий Иванов. Фото: addis-abeba.ad.by

6 февраля в клубе RED на "Красном Октябре" состоится VIII Moscow Reggae Festival, посвященный дню рождения Боба Марли. В этом году самому известному регги-музыканту могло бы исполниться 70 лет.

На фестивале выступят: "Аддис Абеба", Botanic Project, Steppa Style & Stereodrop, Рома ВПР и ФВНС, Коля Маню, Raskar, Rapapam. Свои диджей-сеты представят Mr.Kingston и Neekeetone Selecta. За визуальную составляющую будет отвечать VJ-команда Dreamweris.

Белорусская регги-группа "Аддис Абеба" существует с 2002 года. За это время музыканты дали концерты с легендарными российскими регги-коллективами: "Джа Дивижн", "ВПР и Фестиваль Всего на Свeтe" и "Комитет охраны тепла". Также они выступали на фестивале "Пустые холмы". Всего на счету "Аддис Абеба" четыре альбома.

Коллектив Botanic Project (Минск) был сформирован в 2006 году Андреем Богомоловым и Климом Моложавым. Первый студийный альбом "Нормалия" вышел в 2008 году. В 2010 году на свет появилась вторая пластинка Om. За свою творческую деятельность Botanic Project выступили в Сибири, Польше, Казахстане и Прибалтике. Всего на счету коллектива более 100 концертов.

"ВПР и Фестиваль Всего на свете" - московский коллектив, созданный в 2001 году. За время существования группы записано восемь альбомов и сыграно более 500 концертов. Все музыканты "Фестиваля Всего на Cвете" выступают более 10 лет. "Мы не занимаемся рекламой, пропагандой религиозных идей, не стремимся к популярности и не участвуем в политической жизни", - говорят музыканты сами о себе.

Rapapam (Сергей Гончаров) начал заниматься музыкой еще в школьные годы. В сентябре 1996 года Сергей приехал в Москву, где начал свою концертную деятельность. Все время он практикуется в пении, игре на барабанах, перкуссии и различных музыкальных инструментах. В настоящий момент Rapapam выступает как один, так и с живыми музыкантами Dubchikidub.

Raskar - сольный проект РасКарандаша, основателя "ДаБац". В сентябре 2011-го вышел совместный трек с Noize MC "Сам". Весной 2013-го вышел клип “Молодые львы”, в котором в эпизодической роли снялся Борис Гребенщиков. В апреле 2014-го вышел полноценный альбом “РазГар”. RasKar выступал на "Доброфесте" и "Дикой Мяте". В настоящее время музыканты работают над новыми клипами и альбомом ремиксов от рагга-джангл и EDM-продюсеров.

Коля Маню - таинственный бородач из Тольятти, исполняющий сплав ямайского слога и русской лирики. За относительно короткое время он захватил своей харизмой многих российских почитателей регги-музыки.

Steppa Style начал заниматься рагга-джангл и регги/денсхолл музыкой в 2005 году, и уже в 2006 году вступил в московскую саундсистему и промогруппу Trudebwoiz Cartel. Музыканты привозили в столицу крупнейших джангловых диджеев и MC. Steppa пишет лирику на английском языке и патуа.

Начало концерта - в 19.00, вход - от 800 рублей.

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