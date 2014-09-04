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Культура

04 сентября 2014, 13:12

Фестиваль в память о композиторе Джоне Тавенере пройдет в столице

концерты Московская консерватория Джон Тавенер

Фото: britishcouncil.ru

21 и 23 сентября в Московской государственной консерватории состоятся международный фестиваль и научная конференция "От Тавернера к Тавенеру. Пять столетий английской духовной музыки". Мероприятия посвящены памяти британского композитора сэра Джона Тавенера (1944-2013 года).

На фестивале выступят вокальный ансамбль The Tallis Scholars, возглавляемый Питером Филлипсом, а также российский вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко. Примечательно, что Джон Тавенер лично составлял программу фестиваля еще при жизни именно для российской аудитории.

В рамках фестиваля состоится российская премьера сочинения Джона Тавенера "Реквием". Мировая премьера сочинения состоялась 4 августа на фестивале BBC Proms в Королевском Альберт-Холле в исполнении ансамбля The Tallis Scholars. В Большом зале консерватории "Реквием" прозвучит 23 сентября. Сольную партию исполнит российское сопрано Юлия Лежнева.

В программу концертов вошли сочинения композиторов эпохи Возрождения: Тавернера и Фэрфакса. Современная духовная музыка будет представлена произведениями Стравинского Пярта. Творчество Джона Тавенера тесно связано с русской духовной музыкой и культурой России. Он положил на музыку "Реквием" Анны Ахматовой и создал сценическое произведение по рассказу Федора Достоевского "Кроткая".

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Начало концертов - в 19.00, стоимость билетов - от 250 рублей.

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