"Металлисты" Slayer выступят в Москве

В понедельник, 4 августа, в столичном клубе Ray Just Arena выступит группа Slayer, один из самых влиятельных коллективов в истории тяжелой музыки, сообщает телеканал "Москва 24".

Slayer вместе с Metallica, Megadeth и Anthrax входят в "большую четверку" трэш-метала. Группа сделала существенный вклад в становление таких популярных направлений, как дет-метал или блэк-метал.

Музыка Slayer всегда строилась на оглушительных гитарных рифах. Репутация у ансамбля довольно противоречивая: музыкантов обвиняли в том, что они подают плохой пример молодежи, поэтизируют нацизм и терроризм.

Удивительно, но творчество Slayer пользуется популярностью у детей. В интернете появился ролик, в котором одну из песен музыкантов играет десятилетняя девочка.

"Сейчас группа работает над новым 12-м альбомом, который предположительно выйдет в 2015 году", - отметили организаторы концерта.

Начало в 21.00. Билеты от 1800 рублей.

История вопроса

Slayer основана в 1981 году гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом. На счету у коллектива 11 студийных альбомов, два мини-альбома, две концертные пластинки, четыре DVD, один бокс-сет и 16 синглов.

Команда трижды номинировалась на "Грэмми". В 2007-м ребята получили премию за композицию Eyes of the Insane, в 2008-м – за Final Six.

Slayer участвовали в фестивалях Ozzfest, Hellfest Summer open Air, Gods of Metal, Tuska Open Air.