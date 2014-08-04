Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04 августа 2014, 11:46

"Металлисты" Slayer выступят в Москве

концерты рок клубы Slayer рок-музыканты Ray Just Arena

"Афиша": в столице выступят металисты Slayer

В понедельник, 4 августа, в столичном клубе Ray Just Arena выступит группа Slayer, один из самых влиятельных коллективов в истории тяжелой музыки, сообщает телеканал "Москва 24".

Slayer вместе с Metallica, Megadeth и Anthrax входят в "большую четверку" трэш-метала. Группа сделала существенный вклад в становление таких популярных направлений, как дет-метал или блэк-метал.

Музыка Slayer всегда строилась на оглушительных гитарных рифах. Репутация у ансамбля довольно противоречивая: музыкантов обвиняли в том, что они подают плохой пример молодежи, поэтизируют нацизм и терроризм.

Удивительно, но творчество Slayer пользуется популярностью у детей. В интернете появился ролик, в котором одну из песен музыкантов играет десятилетняя девочка.

"Сейчас группа работает над новым 12-м альбомом, который предположительно выйдет в 2015 году", - отметили организаторы концерта.

Начало в 21.00. Билеты от 1800 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

Купить билет

История вопроса

Slayer основана в 1981 году гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом. На счету у коллектива 11 студийных альбомов, два мини-альбома, две концертные пластинки, четыре DVD, один бокс-сет и 16 синглов.

Команда трижды номинировалась на "Грэмми". В 2007-м ребята получили премию за композицию Eyes of the Insane, в 2008-м – за Final Six.

Slayer участвовали в фестивалях Ozzfest, Hellfest Summer open Air, Gods of Metal, Tuska Open Air.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать