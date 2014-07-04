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Культура

04 июля 2014, 15:03

Готическая рок-группа Lacrimosa даст концерты в Москве

концерты рок клубы гастроли LACRIMOSA готик-рок

Тило Вульф. Фото: организаторы концерта

Готическая рок-группа из Швейцарии Lacrimosa вновь порадует москвичей концертами. Первый пройдет 18 октября в клубе Ray Just Arena, второй – 23 октября в клубе Volta.

В этом году музыканты выпустили новый концертный альбом, который стал своеобразным отчетом о проделанной работе. Сейчас Lacrimosa гастролирует по миру в рамках тура The Double Feature Live Tour.

"За четверть века Lacrimosa прошла длинный путь от сольного проекта локального масштаба до группы, за плечами которой более миллиона проданных альбомов, сотрудничество с самым элитным симфоническим оркестром в мире, работа в лучших студиях Европы", – отметили организаторы.

Минувший концерт Lacrimosa состоялся в Москве в марте прошлого года.

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В состав швейцарской группы Lacrimosa входят вокалист и композитор Тило Вольффа и вокалистка и клавишница Анне Нурми. Музыканты исполняют композиции преимущественно на немецком языке.

Lacrimosa представляет собой смесь тяжелого рока и симфонической музыки.

На счету группы более 10 альбомов.

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