Группа "Новые самоцветы" отпразднует юбилей в мае

Фото предоставлено организаторами

20 мая на сцене концертной площадки Backstage в "Крокус Сити Холле" группа "Новые самоцветы" отпразднует свой десятый день рождения. Зрители услышат любимые хиты в новом звучании.

Коллектив, созданный певицей Инной Маликовой, представит поклонникам новое направление. Если раньше группа исполняла известные хиты российской и зарубежной эстрады, то сейчас в их репертуар будут включены и совершенно новые композиции.

На сцену поднимутся все участники "Новых самоцветов" – Михаил Веселов, Яна Дайнеко, Александр Постоленко и, конечно, сама Инна, дочь народного артиста Юрия Маликова, основателя ВИА "Самоцветы". "Я счастлива, что коллектив дает мне возможность не только реализоваться как артистке, но и проявить ту "организаторскую жилку", которая досталась мне от папы", – сказала певица.

Гостей вечера ожидают сюрпризы и премьеры – подробности программы пока не разглашаются.

Дата : 20 мая в 21:00 : 20 мая в 21:00 Место: концертная площадка Backstage, "Крокус Сити Холл" Цена: от 3000 рублей

