Встреча со звездой онлайн: Макsим покажет новый клип и пообщается с поклонниками

Фото: m24/Александр Авилов
14 февраля, в День святого Валентина, в Культурном центре Vauxhall Center поклонники встретятся со своей любимой певицей Макsим.
В программе мероприятия: премьера нового видеоклипа на песню "Стала свободнее", раздача автографов, фотосессия и общение со звездой, а также фуршет.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн, начало в 13.00.
- Когда: 14 февраля, 13.00
- Что: презентация клипа и общение с фанатами
- Кто: Макsим
- Кому смотреть: поклонникам творчества певицы