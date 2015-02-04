Встреча со звездой онлайн: Макsим покажет новый клип и пообщается с поклонниками

Фото: m24/Александр Авилов

14 февраля, в День святого Валентина, в Культурном центре Vauxhall Center поклонники встретятся со своей любимой певицей Макsим.

В программе мероприятия: премьера нового видеоклипа на песню "Стала свободнее", раздача автографов, фотосессия и общение со звездой, а также фуршет.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн, начало в 13.00.