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Культура

03 сентября 2014, 17:26

На фестивале BOOKMARKET устроят перформансы и встречи с писателями

концерты литература BOOKMARKET книжные фестивали время с детьми фестивали и праздники

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

В рамках празднования Дня города в парке "Красная Пресня" 6 и 7 сентября пройдет юбилейный - пятый по счету - фестиваль живой литературы BOOKMARKET. Здесь устроят перформансы, поэтические чтения, встречи с писателями.

Вместе с BOOKMARKET, который традиционно проводится во время Московской международной выставки-ярмарки, в парке представит свою программу фестиваль Городских Романтиков. Эта музыкальная инициатива познакомит гостей "Красной Пресни" с яркими, громкими и мелодичными музыкальными композициями.

На BOOKMARKET выступят Диана Арбенина (7 сентября, 17.00), Алиса Гребенщикова (7 сентября, 20.10), Вера Полозкова (6 сентября, 21.00). Специальным гостем станет живой классик французской литературы Эрик-Эмманюэль Шмит, автор повести "Оскар и Розовая Дама". Он будет беседовать о современном театре с режиссером Борисом Мильграмом 7 сентября в 16.15.

Борис Акунин, автор известного цикла романов о сыщике Фандорине, примет участие в творческой беседе с Юрием Сапрыкиным и Александом Эткиндом 6 сентября в 16.10. А в 18.30 свой пластический спектакль представит актер и танцор Егор Дружинин.

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На фестивале будет работать лаундж-библиотека, где удастся отдохнуть и почитать в уютной и спокойной обстановке, а еще - зона настольных игр.

Для детей и подростков будет работать специальная площадка. Ребят постарше ждут встречи с детскими писателями и обучающие мастер-классы, а самых маленьких - развивающий манеж с кубиками-буквами.

Фестиваль Городских Романтиков тоже преподнесет приятные сюрпризы посетителям парка: на сцене будут выступать группы Billy's Band (6 сентября, 19.30), Optimystica Orchestra (6 сентября, 17.10), а также "Несчастный случай" (7 сентября, 21.00).

BOOKMARKET – один из крупнейших книжных фестивалей в Москве под открытым небом. Уже 5 сентября откроется ярмарка книг, которая будет действовать в его рамках. На ней можно будет приобрести издания различных стилей, жанров и форматов, в частности, найдутся книги по фотографии, дизайну, архитектуре, редкие букинистические ценности и классика.

В прошлом году BOOKMARKET посетили продюсер Александр Роднянский, автор "Облачного Атласа" писатель Дэвил Митчелл, лингвист Максим Кронгауз.

Напомним, с 3 по 7 сентября на территории ВДНХ проходит 27-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. На форуме книгоиздатели из 63 стран представляют более 200 тысяч изданий на десятках языков мира. На книжном событии презентуют новые книги Паоло Коэльо, Виктора Пелевина и Бориса Акунина.

День города в столице по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Бесплатные экскурсии, выступления популярных музыкантов, джазовые концерты, театральные постановки и шоу барабанщиков - более 1 тысячи праздничных мероприятий, посвященных Дню города, пройдут 6 и 7 сентября. Полная программа - здесь.


Полную программу события можно найти здесь.

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Сюжет: День города-2014

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