Лучшую авангардную музыку представят на фестивале FIELDS

Hauschka. Фото: "Музеон"

Первый Международный Фестиваль авангардной и экспериментальной музыки FIELDS пройдет в парке искусств "Музеон" 12 и 13 июля. На главную сцену поднимутся 13 музыкантов из Германии, Норвегии, Исландии, США, Финляндии, Бельгии, Великобритании и России.

Выступлениями порадуют Hauschka, Charlemagne Palestine, Mika Vainio & Eric Thielemans, Hildur Guðnadóttir, Stian Westerhus, Talvihorros, Антон Маскелиаде, Foresteppe, "Эхолов", Briinstaar, Ambidextrous, "Бром", "Лес".

Посетителям парка представят различные музыкальные направления: джаз, электронику, фолк, краутрок и академическую музыку.

"Фестиваль выведет на большую сцену музыкальный авангард, который до сих пор находился исключительно в компетенции отдельных клубных площадок и единичных промоутеров", - отметили организаторы.

M24.ru – о тех, кто выступит на FIELDS

Hauschka Это псевдоним берлинского пианиста Волькера Бертельманна, творчество которого часто относят к неоклассическому направлению. В его композициях преобладают игриво-мажорные настроения, переливчатые полутона и нетривиальные сюжетные линии. Из фортепиано Hauschka извлекает довольно нетипичные звуки, подкладывая под струны инструмента бумажки и резинки. В свое время музыкант играл электронную музыку, это ощущается в его сегодняшних работах. Так, во многих композициях можно уловить ритм драм-машины. Hauschka выпустил девять сольных альбомов и ряд коллабораций. Не так давно музыкант начал писать музыку для театра и кино. Его работы можно услышать в "Пляже будущего" Карима Айнуза, "Счастье" Дориса Дерри. Charlemagne Palestine, Mika Vainio & Eric Thielemans Трио Шарлеманя Палестина, Мики Вайнио и Эрика Тилеманса интернационально. В состав группы входят музыканты из США, Финляндии и Бельгии. 66-летнего Шарлеманя Палестина называют одним из наиболее самобытных минималистов. Он отказывается от расписанных партитур и строгих композиторских форм, тяготея к импровизационным формам. Финский музыкант Мика Вайнио прославился экспериментами с индастриалом, белым шумом и остроугольными формами техно. А брюссельский барабанщик Эрик Тилеманс зарекомендовал себя в качестве изобретательного перкуссиониста. Hildur Guðnadóttir Исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир в свое время исполняла эпизодические роли в группе Мúm, аккомпанировала Pan Sonic, Бену Фросту и BJ Nilsen. В рамках сольных выступлений Хильдур пришла к выводу, что виолончель звучит более чем самодостаточно. Музыка Гуднадоттир ассоциируется с величественной скандинавской природой.



Фестиваль начнется в 15.00 и завершится в 22.30. Вход свободный.