Участник группы "OK Go" Тим Нордвинд - о дронах, Супер Боуле и телевикторине

6 февраля в Yotaspace состоится концерт чикагской инди-группы OK Go, которая недавно выпустила четвертый студийный альбом. Перед их выступлением мы пообщались с участником коллектива Тимом Нордвиндом (бас-гитара, бэк-вокал), который рассказал о технологии создания безумных клипов, проблемах дронов в США, ветрах Лос-Анджелеса и будущих проектах, включая телевикторину.

- Вы не в первый раз в Москве, вероятно многое видели и после концерта будете отдыхать в гостинице?

- Да, мы были здесь однажды, в 2006 году (фестиваль "Крылья" – M24.ru). Правда, видели немного, но Красную площадь успели посмотреть. Было здорово, даже успели познакомиться с парой англоговорящих групп из России. В этот раз мы дадим концерт еще и в Петербурге. Какая гостиница, что ты?! Мы всерьез планируем культурно обогатиться.

- В вашем последнем видео задействована огромная массовка, но на деле это ведь компьютерная графика? И еще эти забавные унициклы…

- Никакой графики. В нем действительно снялось очень много людей. Происходило все в Японии, Токио. Съемки длились 3,5 недель. Все снималось на улице, дело было в августе и погода располагала. И эти маленькие унициклы от "Хонды"…они действительно очень забавные. Практически все видео мы сняли на прикрепленную к дрону камеру. Последний кадр, когда дрон поднимается на 700 метров - это комбинированная съемка, но не компьютерная графика. Конечно, в США нам бы такого не разрешили, там это запрещено.

- Но это не мешает устраивать целый фестиваль дронов, в котором будет участвовать и ваше видео.

- Да, дроны у нас очень распространены, так что неудивительно, что теперь и фестиваль пройдет. Но в правовом плане все не так прекрасно. Пару недель назад мы дали бесплатный концерт в клубе "9:30" в Вашингтоне в поддержку закона о легализации полетов коммерческих дронов.

Дроны появились не так давно, и никто толком не знает, как правильно к ним относиться. В первую очередь это связано с тем, что их можно использовать для "плохих" вещей, хотя бы для подглядывания. На деле же, большинство людей использует их в качестве развлечения, никому не причиняя вреда, например, чтобы сделать красивые снимки с высоты.

Я не политик, но во многих странах мира дроны легальны, и люди могут снимать с их помощью прекрасные вещи, отдавая должное им как по-настоящему крутым арт-работам.

- А что из себя представляет творческая группа, работающая над вашими видео?

- Обычно мы все придумываем вчетвером, но частенько привлекаем экспертов в той или иной области, в зависимости от идеи клипа. Главная задача - сделать все так, как они бы никогда не сделали. Как это было в клипе "This Too Shall Pass", когда мы создали гигантскую машину Рьюба Голдберга. Над ее созданием трудилась группа ученых-физиков. Поначалу их было 12, но в последний день съемок стало около 60! Мы хотели взять обычные, повседневные вещи и использовать их в этой машине. В итоге получилось очень здорово, мы даже синхронизировали ее действия с песней.

- Расскажи о вашем самом популярном видео Needing/Getting.

- На съемки клипа мы потратили порядка шести недель. Всю конструкцию создавали около 70 человек. Снимали в пустыне, неподалеку от Лос-Анджелеса, а жили мы в 45 минутах от того места в течение двух недель. И да, Дэмиен действительно вел машину сам, собственно как и все остальное в клипе – ни секунды не было смонтировано. Многие люди не знают, но мы снимали клип в декабре, а в это время в районе Лос-Анджелеса дуют немыслимые ветры – около 50-60 миль в час. И уже на второй день съемок ветер разнес часть нашей постройки, так что нам пришлось все делать заново.

Пожалуй, это была самая сложная работа. Здесь, в штатах, клип был рекламой к Супер Боулу, так что не странно, что видео набрало столько просмотров. В первую неделю или даже меньше его посмотрели порядка 10 миллионов человек. У нас большая часть населения просто помешана на этом Супер Боуле (смеется).

- Над чем сейчас работаете?

- Одна из работ, которую мы вот-вот завершим – реклама, которую будут показывать в Китае. Также сейчас мы работаем над новым концертным шоу, которое будет готово уже в этом году. С ним мы для начала прокатимся по США. Также у нас есть пара других необычных проектов, но мне бы не хотелось рассказывать о них. Ну, разве что в общих чертах.

Во-первых, мы работаем над телеигрой в США, это будет словесная игра с гитарами и разными странными конкурсами. Мы никогда подобным не занимались, но все вчетвером полностью погружены в ее создание. Также мы планируем провести осенью фестиваль. Ну и параллельно работаем еще над двумя клипами, так что скоро вы увидите новые безумные видео.

Напомним, OK Go пожаловалась на заимствование идеи клипа "The Writing's On the Wall" в рекламном ролике Apple "Perspective". В апреле коллектив провел встречу с Apple, на которой предлагал визуальный эффект смещения перспективы при съемках совместного видео. Однако Apple отклонила предложение, и OK Go сами сняли клип.