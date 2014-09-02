Ретроспективный фестиваль "Дорога Москвичу" пройдет в День города

Фото: mskcc.ru

В рамках празднования Дня города в культурном центре "Москвич" организуют ретроспективный фестиваль "Дорога Москвичу". Достижения прошлых лет здесь объединят с актуальными креативными идеями. Гости побывают на кулинарной ярмарке, выставке и концерте, примут участие в квестах и мастер-классах.

"Название проекта одновременно связано с автомобилем "Москвич", выпускавшимся заводом АЗЛК, и с главным действующим лицом праздника — современным жителем Москвы. Мы бы хотели обратиться к исторической памяти жителей района, а также дать им возможность продемонстрировать и развить свои творческие способности", - отметили организаторы.

Одним из главных событий фестиваля станет открытие уличной художественной фотовыставки "Дорога Москвичу". Фотограф Артем Васильков, чьи работы и стали основой экспозиции, обычно делает снимки ретро-машин, старинных механизмов и архитектурных объектов. На выставке Васильков представит фото автомобилей "Москвич" разных лет выпуска: известные модели и экспериментальные образцы. Экспозицию можно посетить до 6 октября.

Выставка ретро-автомобилей откроется на площадке перед культурным центром 6 сентября в 11.00. Сюда из музея ретро-автомобилей на Рогожском валу привезут восемь "Москвичей" разных моделей.

6 сентября в 12.00 во внутреннем дворе стартует концерт ретро-музыки "Мелодии большого города". Посетители услышат композиции 1950-1970-х годов. Выступать планируют музыканты "Агафонников-бэнд" и кавер-группа "Стиляги Band".

Вечером поппурри советских песен исполнит пианист Александр Ивашкевич.

Для детей и их родителей с 11.00 до 20.00 организуют городской квест "Затерянные во времени сокровища завода "Москвич". Задания будут связаны с иторией завода АЗЛК, автомобилестроением и культурным центром "Москвич".

Ярмарка уличной еды на площадке под открытым небом откроется в 12.00. Посетители продегустируют "советский фаст-фуд": мороженое в бумажных стаканчиках, пирожки, квас из бочки, лимонад и вареные сосиски.

На мастер-классе "Разноцветный Москвич", который пройдет с 12.00 до 18.00, научат делать модели автомобилей из гипса.

Все желающие смогут заказать у художника дружеский шарж. Рисовать смешные портреты будут с 12.00 до 19.00.

Кроме того, в этот день запланирован концерт с участием более 30 творческих студий КЦ "Москвич". У посетителей появится возможность записаться в понравившуюся студию.

Мероприятия пройдут 6 и 7 сентября. Вход бесплатный.