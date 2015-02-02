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Культура

2 февраля, 18:10

Японская пианистка Кейко Мацуи представит последний альбом в столице

концерты ММДМ Кейко Мацуи инструментальная музыка

Кейко Мацуи. Фото: keikomatsui.com

Японка Кейко Мацуи презентует новый альбом Soul Quest в Московском международном Доме музыки 26 марта. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Нарада Майкл Уолден, Чак Лоб и Кирк Уолум.

"В последнее время я старалась понять, как выразить многие вещи, о которых я думала и которые пережила. Этот альбом стал для меня отражением моих духовных поисков", - говорит Мацуи о своем альбоме.

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Кейко Мацуи начала ходить в фортепианную школу в возрасте пяти лет, а высшее образование получила в Японском женском университете.

В 2001 году вышел первый альбом Мацуи Deep Blue, занявший первое место в Top Billboard, как лучший джазовый альбом. На данный момент у пианистки 22 сольных альбома.

Начало концерта – 19.00, стоимость билетов – от 2600 рублей

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