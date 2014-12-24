Новому залу Московской филармонии присвоено имя Сергея Рахманинова

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Новому концертному залу Московской филармонии присвоено имя знаменитого композитора Сергея Рахманинова, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, первый зал Московской филармонии имени Чайковского был открыт в 1940 году - к столетию композитора. А второму залу, признанному лучшим акустическим залом столицы, решили дать имя Сергея Рахманинова.

"Большая Москва": Концертный зал имени Чайковского

Напомним, новый концертный зал Московской филармонии, расположенный в Олимпийской деревне, открылся 23 декабря. Здесь уже запланированы выступления лучших столичных оркестров, художественных коллективов, а также таких всемирно известных музыкантов и солистов, как Денис Мацуев, Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, Даниил Крамер, Алексей Козлов и другие.

Как сообщили в Московской филармонии, и большой симфонический оркестр, и камерный ансамбль будут одинаково хорошо звучать благодаря установленной в зале модульной трансформируемой акустической раковине.