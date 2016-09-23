M24.ru покажет, как министр связи презентует российское программное обеспечение

27 сентября в 10:30 на этой странице начнется прямая трансляция пресс-конференции министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Речь пойдет о том, как идет импортозамещение в сфере информационных технологий. Российский рынок программного обеспечения активно развивается, и в своем выступлении министр раскроет детали крупного государственного контракта на внедрение отечественных разработок. Также будет предметно рассмотрен опыт Москвы в этой области. Мероприятие пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.