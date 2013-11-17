Родственники пассажиров Boeing-737 получат компенсацию в 2 млн рублей

Стали известны страховщики авиакомпании "Татарстан"

Родные погибших в авиакатастрофе в Казани получат по 2 миллиона рублей.

Страховщик выплатит деньги родственникам пострадавших независимо от результатов расследования крушения самолета, сообщает телеканал "Москва 24". Совещание между компанией-перевозчиком и страховщиком назначено на утро 18 ноября. Вся информация по выплатам появится на сайте страховой компании.

"СОГАЗ готов в максимально сжатые сроки осуществить выплаты по всем погибшим пассажирам после признания случая страховым", - сообщил первый зампред правления компании Николай Галушин.

Как уточнили в Национальном союзе страховщиков ответственности, с начала 2013 года в России действует законодательное требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Это требование зафиксировано в законе "Об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами".

Тела тех погибших, которые не были жителями Казани, к местам захоронений поможет доставить МЧС. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Сейчас с родственниками погибших работают психологи МЧС. Трагедия в Казани унесла жизни 50 человек: погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира.