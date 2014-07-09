Данные 700 вкладчиков включили в реестр выплат банка "Огни Москвы"

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Агентство по страхованию вкладов включило данные 700 вкладчиков обанкротившегося банка "Огни Москвы" в реестр страховых выплат, сообщает пресс-служба АСВ.

Отмечается, что вкладчиков проинформируют о включении их требований в реестр, и они будут приглашены для получения страховых выплат в банк-агент, которым является "Сбербанк России".

Всего в "Агентство по страхованию вкладов" поступило 1, 7 тысячи обращений вкладчиков, их планируется рассмотреть до 12 июля.

Напомним, Центробанк России отозвал лицензию у банка "Огни Москвы" 16 мая. По версии регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не обеспечил исполнение обязательств перед кредиторами и не принял мер по нормализации своей деятельности. 27 мая ЦБ подал заявление в арбитражный суд столицы о признании банка "Огни Москвы" банкротом.





Как сообщалось ранее, Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать деньги клиентам банка с 30 мая.

Согласно закону, клиент банка может получить страховое возмещение своих вкладов в размере 100 процентов суммы всех его счетов в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. Сумма, которая не покрывается страховкой, будет выплачиваться в процессе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.