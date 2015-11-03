Власти Подмосковья выплатят по 1 млн рублей семьям жертв крушения А321

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Подмосковное правительство выплатит по 1 миллиону рублей семьям двух погибших членов экипажа лайнера Airbus A321, потерпевшего кружение в Египте.

"Третьего ноября губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение об оказании экстренной социальной помощи семьям погибших членов экипажа самолета, разбившегося в Египте над Синайским полуостровом", – говорится в сообщении на сайте правительства.

"Среди членов экипажа были жители Московской области: летчик Сергей Трухачев и бортпроводник Алексей Филимонов. Погибшие проживали в Мытищах и Жуковском. Правительство Московской области решило выделить по миллиону рублей семьям погибших. Приносим глубокие соболезнования родным и близким", – заявила первый зампредседателя правительства Московской области Ольга Забралова.

В Египте приступили к расшифровке черных ящиков с разбившегося лайнера

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".