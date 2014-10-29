Фото: ТАСС/ Андрей Америков

С 29 октября баланс карты "Тройка" можно пополнить во всех столичных кассах "Аэроэкспресса", сообщает пресс-служба компании.

Положить деньги на "Тройку" пассажиры смогут без комиссии. Помимо этого, в кассах и киосках валидации в терминалах "Аэроэкспресс" можно будет проверить текущий баланс "Тройки".



Как отмечают в пресс-службе компании, в скором времени с помощью карты можно будет оплатить и проезд в поездах-аэроэкспрессах.

Где купить и пополнить карту "Тройка"

Отметим, что С 28 октября карту "Тройка" теперь можно пополнить в 250 салонах сети "Мегафон".

В следующем году компания планирует запустить систему пополнения карты через интернет. Департамент транспорта также разрабатывает услугу пополнения баланса карты через банкоматы. В частности, речь идет о банкоматах Сбербанка.

Сейчас деньги на карту можно положить в кассах метрополитена и Мосгортранса, терминалах "Мегафона" и "Элекснет", а также в автоматах велопроката. В городе установлено 150 таких автоматов.

Напомним, что к весне будущего года департамент транспорта планирует добавить возможность привязки карты к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки", с помощью которого можно будет пополнять карту через интернет.

С помощью карты "Тройка" можно расплачиваться за проезд в метро, наземном транспорте и электричках. На "Тройку" можно записать любой билет действующего тарифного меню: "Единый", ТАТ на 1-60 поездок, "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней. Среди преимуществ карты - легкое пополнение счета, несгораемость баланса в течение 5 лет, а также защищенность от потери и кражи.