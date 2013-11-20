Клиентами "Мастер-Банка" были десятки крупных компаний

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мастер-Банк", который 20 ноября лишился лицензии по указу Центробанка, входил в 100 самых больших кредитных организаций России.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, его клиентами банка были десятки крупнейших учреждений.



Так, в их число входят: группа компаний "Терра", ИД "НИКА", компания "Тройка Диалог", канал РЕН ТВ, театр "Сатирикон", Елисеевский магазин, ЦУМ, ярмарка "Коньково", "Дом книги "Молодая Гвардия", сеть гипермаркетов "О’кей", "Дом книги "Москва", МГЮА и топливно-заправочные комплексы аэропортов Шереметьево.

Среди прочих в списке клиентов значатся рестораны группы компаний "Ginza Project", рестораны Аркадия Новикова, "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Вымпелком" и сеть аптек "36,6".

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-Банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

В главном офисе "Мастер-Банка" прошли обыски по делу об обналичивании более 2 миллиардов рублей.