Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2014, 13:36

Культура

Режиссер "Шести демонов Эмили Роуз" снимет фильм о Докторе Стрэндже

Доктор Стрэндж. Фото: facebook.com/Marvel

Marvel собирается доверить экранизацию своего комикса о Докторе Стрэндже (Dr Strange) режиссеру ужастиков "Синистер" (Sinister) и "Шесть демонов Эмили Роуз" (The Exorcism of Emily Rose) Скотту Дерриксону.

Контракт с режиссером пока не подписан, но, по информации Variety, с выбором Marvel уже определился.

Продюсировать картину будет Кевин Файги ("Мстители", "Люди Икс", "Тор 2"). Он многие годы заявлял о своем желании стать частью команды, фильма "Доктор Стрэндж".

Культовый комикс рассказывает историю бывшего нейрохирурга, который спасает мир от зла. Впервые Стрэндж появился в 1963 году. С тем пор его можно было встретить не только в комиксах о нем самом, но также в историях о Фантастической Четверке, Человеке-Пауке, Нике Фьюри.

комиксы Marvel кино

Главное

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика