Режиссер "Шести демонов Эмили Роуз" снимет фильм о Докторе Стрэндже

Доктор Стрэндж. Фото: facebook.com/Marvel

Marvel собирается доверить экранизацию своего комикса о Докторе Стрэндже (Dr Strange) режиссеру ужастиков "Синистер" (Sinister) и "Шесть демонов Эмили Роуз" (The Exorcism of Emily Rose) Скотту Дерриксону.

Контракт с режиссером пока не подписан, но, по информации Variety, с выбором Marvel уже определился.

Продюсировать картину будет Кевин Файги ("Мстители", "Люди Икс", "Тор 2"). Он многие годы заявлял о своем желании стать частью команды, фильма "Доктор Стрэндж".

Культовый комикс рассказывает историю бывшего нейрохирурга, который спасает мир от зла. Впервые Стрэндж появился в 1963 году. С тем пор его можно было встретить не только в комиксах о нем самом, но также в историях о Фантастической Четверке, Человеке-Пауке, Нике Фьюри.