Кинопремьеры недели: Черепашки-ниндзя, индийская свадьба и торнадо

Черепашки-мутанты с именами художников, страшное торнадо и индийская пара, решившая завести ребенка. Сетевое издание M24.ru советует, какие картины смотреть на этой неделе.

Зеленый друг детства

Фото: facebook.com/TMNT

Воинственным Черепашкам-мутантам, прекрасно знакомым детям 1990-х, в этом году исполняется целых 30 лет. Ниндзя, названные в честь художников эпохи Возрождения, отправляются на большой экран – причем в качестве полуреальных-полувиртуальных, а не мультипликационных героев.

В полнометражных "Черепашках-ниндзя" будет, естественно, много огня, взрывов и эффектных драк. А еще в одной из самых ожидаемых августовских кинопремьер "засветились" Меган Фокс, Джонни Ноксвил и Вупи Голдберг. Будет захватывающе - по крайней мере, если в детстве от приключений Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля вас было не оторвать.

Снимок ценою в жизнь

Фото: facebook.com/IntotheStormMovie

Вы когда-нибудь хотели увидеть торнадо изнутри? Создатели "Навстречу шторму" предоставят такую возможность.

Городок Сильверстон терзает стихия: смерчи один за другим настигают местечко, метеорологи уверены, что худшее впереди, жители в страхе ищут убежища. Между тем, среди горожан находятся смельчаки, которые отправляются не подальше от стихии, а… навстречу ей. Охотникам за торнадо нужен красивый кадр. Который, вполне возможно, будет стоить кому-то из них жизни.

С юмором

Фото: страница фильма на Facebook

Если экшены вам не по душе, отправляйтесь на отечественную комедию. Например, простой и незатейливый фильм "Здрасьте, я ваш папа", в котором в нелепые ситуации будет попадать неудачник по имени Иннокентий.

Главную роль в комедии сыграл участник "Квартета И" Александр Демидов. Остальных его коллег зритель на экране не увидит, зато в фильме появятся Алексей Панин, Виктория Пьер-Мари и даже… Валерия Гай Германика.

Превратности брака

Фото: facebook.com/sksethefilm

Индийская комедия "Обратная сторона брака" расскажет, к чему готовиться, если вы вдруг собрались взять свою вторую половинку в жены.

Сид долгое время боролся со страхом женитьбы. Оказалось – не зря: у романтичного слияния двух сердец тоже есть побочные "эффекты". Когда Сид решился наконец трижды поклясться своей девушке Трише в вечной любви, все идет прекрасно – но ровно до того момента, пока пара решает завести ребенка.