Дмитрий "Сид" Спирин: по Москве на великах

Наш постоянный колумнист Дмитрий "Сид" Спирин о своей любви к поездкам на велосипеде и о том, что их отравляет

В продолжение транспортной темы, освещенной в прошлом моем посте, хочу сказать – я очень люблю ездить на велосипеде. Не кататься, а именно передвигаться по Москве - из дома в ту точку, куда мне нужно. Весной, летом, теплой осенью - любо-дорого! Живу я в центре, и от моего дома практически до любого места рукой подать. Наша репетиционная база находится возле метро "Проспект Мира" – туда на велике попадаю за сорок минут. Жаль, репетиции, как правило, назначаются на 12 часов дня. Из-за такого раннего начала не всегда удается заложить лишние сорок минут на дорогу.

В принципе, я могу доехать на велосипеде куда угодно, было бы время. И поэтому в сезон пытаюсь передвигаться только так. В центр, на Арбат, на Пресню, в Парк Культуры – куда хочешь! Однажды я доехал от Парка Победы до той точки на МКАДе, где она пересекается с Митинским шоссе. Это было долго и нелегко, но все-таки я это сделал. Иногда, когда мчу на велосипеде по улицам Москвы, мне приходят в голову клевые рифмы и отрывки мелодий. Так, например, мотив песни "Анестезия" с альбома "Тараканов"! "Ракеты из России" заиграли у меня в голове, когда я на полной скорости ломился по Лениградке в сторону центра, у метро "Динамо".

В детстве я прошел полный велосипедный цикл советского подростка: трехколесный "Малыш", "Школьник" и, наконец, "Орленок". "Орленок" я продал дворовому приятелю за восемь рублей, и на эти деньги купил себе несколько фоток металлических групп. На "Каму" уже замахиваться не стал, рассудив, что больше мне этот транспорт в жизни не понадобится. Я ошибся и через пятнадцать лет купил себе свой первый взрослый, осознанный велосипед. Сейчас у меня его уже нет, зато есть другой. К велосипедным маньякам я себя не отношу, поэтому даже толком не знаю, на чем езжу. Помню, вроде покупал недорого. Все остальное не так важно, лишь бы ехал без напряга.

Москва, конечно, не самый подходящий город для передвижения на велике. Чадящие развязки, отсутствие внятных велодорожек повсеместно, пробки и прочий мрак делают катание по городу намного менее приятным, чем, например, в какой-нибудь европейской столице. А так как велодорожек почти нет, то и непонятен статус велосипедиста как участника дорожного движения. Я, например, езжу как в потоке с машинами, так и по обочине, и, конечно же, по пешеходному тротуару. Где удобнее в данный момент. Этим велик приносит своему владельцу массу удобств. Зная, что к чему в твоем городе, где какой переулок, где как можно срезать дворами, где промчаться по улице с односторонним движением (в противоположную сторону) можно сэкономить массу времени, нервов и сил. И уж конечно, это намного лучше, чем торчать в пробках,в раскаленных на солнце железных коробчонках, кляня последними словами остальных участников дорожного движения, так не вовремя пожелавших выдвинуться по своим ничтожным делишкам.

О пользе для здоровья даже не говорю, об этом написано масса статей. Конечно, наверное это совсем не так классно, как, например, в Цюрихе, где в легкие велосипедиста попадает несравнимо меньше отравляющих веществ. Однако чем богаты, как говорится… Другой Москвы у нас с вами нет, так что приходится ездить по той, которая наличествует. Жаль, акции типа "Критической массы", во время которых по улицам большим потоком ехали десятки тысяч велосипедистов, у нас сошли на нет. А в середине 2000-х я даже участвовал в нескольких. Зрелище и ощущения, доложу вам, были незабываемые.

Так что я, ребята, за экологически чистые способы передвижения. Мы помогаем всем: себе, окружающим, планете, которая, как известно, у нас одна на всех. Если есть у вас такая возможность и желание, покупайте велики и поехали по улицам, потусуемся!